20 февраля в Большом зале Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла состоится уникальное культурное событие: моноопера французского композитора Франсиса Пуленка "Человеческий голос" будет исполнена на казахском языке, передаёт BAQ.KZ.

"Это лирическое произведение, созданное по одноименной пьесе Жана Кокто, считается шедевром оперного искусства XX века. Постановка сосредоточена на судьбе одного героя, раскрывая глубокие психологические переживания, связанные с одиночеством, любовью и расставанием", - рассказали в минкультуры.

Драматический образ на сцене воплотит заслуженный деятель Казахстана Дария Жусип, которая продемонстрирует свое уникальное актерское мастерство и вокальные данные. Музыкальное сопровождение обеспечит Государственный академический симфонический оркестр Республики Казахстан имени Т. Абдрашева под руководством художественного руководителя и главного дирижера Каната Омарова.

Исполнение на казахском языке делает постановку особенно значимой для отечественного искусства и подарит зрителям возможность услышать классическое произведение в национальном звучании.