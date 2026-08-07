Новым главным тренером сборной Казахстана по футболу станет 62-летний нидерландский специалист Джон ван'т Схип. По информации, официальное представление наставника состоится уже 8 августа на специальной пресс-конференции Казахстанской федерации футбола.

За свою карьеру Джон ван'т Схип возглавлял молодежные и основные команды амстердамского «Аякса», работал с нидерландскими клубами «Твенте» и «Зволле», мексиканской «Гвадалахарой», а также сборными Греции и Армении. Кроме того, он входил в тренерский штаб национальной команды Нидерландов в качестве ассистента.

Последним местом работы специалиста была сборная Армении. Однако сотрудничество продлилось всего полгода: команда не одержала ни одной победы в четырех матчах, трижды проиграла и один раз сыграла вничью. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ожидается, что именно под руководством ван'т Схипа сборная Казахстана продолжит выступление в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Что ранее говорил Скотт Манн

Ранее в эксклюзивном интервью BAQ.KZ генеральный секретарь КФФ Скотт Манн рассказал, каким Федерация видит нового наставника национальной команды. По его словам, КФФ рассматривала как иностранных, так и казахстанских специалистов, однако главным критерием были не гражданство, а опыт и умение добиваться результата.

Манн подчеркивал, что если выбор падет на иностранного специалиста, то это должен быть тренер, который уже работал за пределами своей страны, выигрывал трофеи и знает, как приводить команды к успеху. Главной задачей нового наставника он назвал подготовку сборной к успешному выступлению в ближайших международных матчах и в перспективе – выход Казахстана на чемпионат Европы.

Кроме того, генеральный секретарь КФФ отмечал, что тренерский штаб должен максимально использовать потенциал казахстанских специалистов, а развитие местных кадров остается одним из приоритетов Федерации.

Напомним, предыдущий главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов покинул свой пост 22 июня 2026 года после работы с национальной командой в рамках квалификации чемпионата мира.