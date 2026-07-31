Большое интервью Скотта Манна: о развитии футбола в Казахстане, сборной и планах КФФ

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Скотт Манн в эксклюзивном интервью корреспонденту BAQ.KZ Зарине Козовой рассказал о своем назначении, планах по развитию футбола в Казахстане, задачах национальных сборных, поиске нового главного тренера, взаимодействии с клубами и целях, которые КФФ ставит перед собой на ближайшие годы.

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О главных целях

Скотт Манн отметил, что принял предложение КФФ благодаря четкому видению развития футбола руководства Федерации.

Говоря о главных целях на должности генерального секретаря, он выделяет три основные цели.

«Первое – это национальные сборные. Мы должны четко понимать, что хотим видеть и мужскую, и женскую сборные в числе участников крупнейших международных турниров. В этом году нас ждут два очень важных соревнования. Во–первых, женской сборной предстоят два матча против Ирландии в рамках отбора к чемпионату мира. Конечно, именно выход на чемпионат мира является конечной целью. Во–вторых, мужскую сборную ждет турнир Лиги наций. Думаю, для нас это имеет жизненно важное значение. На мой взгляд, мы должны поставить перед собой четкую цель – выйти на чемпионат Европы, и сделать все возможное, чтобы этого добиться».

Второе направление, как отметил генеральный секретарь, это – развитие профессиональной лиги. КФФ намерена работать над коммерческой устойчивостью клубов, увеличением их доходов и повышением качества чемпионата.

Более сильная лига, по мнению Манна, позволит развивать игроков и укреплять национальную сборную. Особое внимание также будет уделено телетрансляциям, продвижению футбольного продукта и качеству судейства.

Третья цель – увеличение числа людей, занимающихся футболом. Речь идет не только о мужском и женском футболе, но и о футзале, пляжном футболе. Сейчас футболом в Казахстане занимаются около 1,3-1,4 миллиона человек, и Федерация намерена увеличивать этот показатель.

Фото: BAQ.KZ

О кадрах

Скотт Манн отметил, что приоритетом для КФФ останется развитие и продвижение казахстанских специалистов. По его словам, при равных условиях Федерация будет отдавать предпочтение местным кадрам.

«Мой основной подход заключается в том, что прежде всего мы всегда хотим нанимать местных специалистов. Я хочу понять, кто здесь лучший врач, кто лучший спортивный физиотерапевт и кто лучший тренер по физической подготовке».

Генеральный секретарь добавляет, что иностранные эксперты могут быть приглашены в тех случаях, когда их опыт поможет обучить казахстанских сотрудников и повысить общий уровень работы.

При этом он подчеркивает, что уже встретил в Казахстане много сильных специалистов.

«Во многих из этих направлений я уже встретил здесь очень сильных специалистов, особенно внутри Федерации и в административной части. Я провел выходные с нашей командой по партнерским отношениям. Я также работал с нашей стратегической командой. По своему уровню они не уступают специалистам из любой другой страны мира. Поэтому нам необходимо предоставить им ресурсы для дальнейшего развития».

О целях национальной сборной

Скотт Манн заявил, что главная цель национальной сборной Казахстана – выйти на чемпионат Европы. По его словам, именно участие в крупнейших международных турнирах является главным показателем успеха.

При этом ближайшая задача – успешно выступить в Лиге наций и завершить турнир в числе двух лучших команд группы.

«Наша цель – играть на чемпионате Европы. Для меня совершенно очевидно, что впереди у нас двухлетний путь, и его итогом должно стать участие мужской сборной в чемпионате Европы. Я точно знаю, что мы с нашим председателем полностью едины в этом вопросе. Мы хотим видеть национальную сборную на самой большой футбольной сцене. Поэтому в этом плане моя позиция абсолютно ясна. Но мы понимаем, что это процесс. Впереди у нас турнир в ближайшие международные окна сборных – в сентябре, октябре и ноябре. Мы должны убедиться, что будем к нему полностью готовы. Мы должны обеспечить, чтобы у нас были нужные люди, которые помогут успешно пройти этот турнир и занять место в первой двойке».

О поиске главного тренера сборной

Скотт Манн сообщил, что КФФ рассматривает как иностранных, так и казахстанских специалистов. Главными критериями станут успешный опыт, умение побеждать и способность вывести сборную Казахстана на чемпионат Европы.

«Лично у меня есть несколько четких критериев. Я бы неохотно приглашал иностранного тренера, который никогда раньше не работал за границей. Думаю, это риск, на который я не был бы готов пойти. Мне кажется, нам нужен тренер, который уже добивался успеха и выигрывал трофеи. Я видел, как это работает с такими людьми, как Анге Постекоглу или, например, Пеп Гвардиола. Это тренеры, которые постоянно побеждают. Они знают, как выглядит успех и что нужно для его достижения. Поэтому, если речь идет об иностранном тренере, мы хотим пригласить человека, который уже добивался успеха. Если же это местный специалист, то, очевидно, он, скорее всего, работает в казахстанской Премьер–лиге и, возможно, уже добивался успеха в Премьер–лиге здесь».

О развитии молодежных сборных

Скотт Манн отметил, что для дальнейшего прогресса молодежным сборным Казахстана необходимо проводить больше международных матчей и чаще встречаться с сильными соперниками. По его словам, именно через команды U17 и U19 формируется основа будущих успехов взрослых национальных сборных.

«Мы понимаем, что путь к более сильным взрослым мужской и женской национальным сборным лежит через более сильные команды U17 и U19, по мере того как игроки проходят через всю систему подготовки. Поэтому, думаю, для нас важно и дальше стремиться к участию в большем количестве турниров. Мы продолжим предоставлять игрокам возможность выступать на международных турнирах – как на уровне национальных сборных, так и на клубном уровне».

Об академии в Талгаре

Скотт Манн рассказал о развитии футбольной академии в Талгаре. По его словам, новый комплекс станет одним из лучших в Азии и позволит круглый год готовить молодых игроков, а также проводить сборы национальных команд.

«Он строится специально как футбольная академия: в нем будет 150 комнат, специально оборудованный спортивный зал и два футбольных поля. Там также будут помещения для водных процедур, горячего и холодного восстановления, а также ресторан – все это будет расположено в одном месте для наших лучших молодых игроков. Это невероятная возможность, и нет никаких сомнений в том, что это инвестиция в будущее. И все, кто планировал этот проект два года назад, должны по–настоящему гордиться, потому что, когда строительство завершится и комплекс начнет работать, он станет одним из лучших подобных объектов. После этого у нас появится возможность реконструировать существующую академию и использовать ее для национальных сборных. Таким образом, мы получим сразу две вещи: академию, которая будет развивать футбол в стране, и новый центр для наших национальных сборных. А видение нашего председателя заключается в том, чтобы построить там крытый манеж, чтобы у нас были условия для тренировок как зимой, так и летом, а также база не только для мужской и женской национальных сборных, но и для молодежных сборных».

О развитии женского футбола

Скотт Манн отметил стремительный рост женского футбола в Казахстане. По его словам, КФФ продолжит инвестировать в профессиональные лиги, национальные сборные и массовый футбол, а также создавать больше возможностей для девушек не только как игроков, но и как тренеров и судей.

«Я бы сказал, что в женском футболе мы движемся к достижению определенной цели. Я считаю, что есть вероятность, что мы сможем добиться этого с женской сборной быстрее, чем с мужской. И мы уже это видим. Думаю, сейчас женская сборная занимает место где-то в девятом десятке мирового рейтинга. Мужская сборная находится на 100-м месте. Мы уже видим, что прогресс женского футбола здесь невероятен. И, думаю, вы видели это в большинстве стран. Думаю, нам нужно продолжать инвестировать в него. Впереди важные матчи против Ирландии. Нет никаких сомнений в том, что при наличии поддержки, инвестиций и обучения национальная сборная может очень быстро прогрессировать».

О взаимодействии КФФ с клубами

Скотт Манн заявил, что клубы являются главным приоритетом для Федерации. По его словам, КФФ намерена выстраивать с ними открытый диалог, учитывать их потребности и помогать в развитии инфраструктуры, коммерческой деятельности и привлечении болельщиков.

«Среди всех клубов, с которыми я встречался на разных уровнях – я общался с владельцами, генеральными директорами, техническими директорами и коммерческими директорами, – у всех одно и то же видение. Все хотят добиться успеха. Каждый клуб говорит одно и то же: «Мы хотим играть лучше. Мы хотим зарабатывать больше денег. И мы хотим, чтобы у нас было больше болельщиков».

Поэтому наша задача – помочь им добиться этого. Нам нужно развиваться, нам нужно слушать их и двигать этот процесс вперед.

Но у каждого клуба свои проблемы. Проблемы, с которыми сталкивается «Кайрат», сильно отличаются от проблем клуба, у которого сменился владелец, или клуба, у которого нет собственного стадиона, или клуба, который не выступает в еврокубках, а ведёт борьбу за сохранение места в лиге.

Поэтому нам нужно поддерживать те команды, которым необходимо развиваться сразу в нескольких направлениях, и помогать им становиться сильнее. Тогда будут расти и более сильные клубы, потому что в целом будет расти все: качество игры, качество телевизионных трансляций и коммерческие возможности.

О развитии судейства

Скотт Манн считает, что ключевой задачей КФФ является увеличение числа квалифицированных арбитров. По его словам, Федерация намерена расширять программы подготовки судей, развивать систему VAR и повышать конкуренцию, что должно привести к росту качества судейства.

«Следующий шаг – повысить квалификацию тех судей, которые уже работают, и модернизировать систему. Сейчас мы проводим программу обучения VAR, чтобы официально сертифицировать больше VAR-судей. На данный момент у нас официально аккредитовано около 20 VAR-судей. Нам нужно значительно больше. Поэтому команда работает над этим. И к концу этого года мы должны оказаться в ситуации, когда у нас будет гораздо больше судей, из которых можно выбирать. И это важно. Это важно потому, что создаёт конкуренцию между судьями, а конкуренция делает судей сильнее».

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