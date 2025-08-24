  • 24 Августа, 16:00

Известный блогер арестован за скандальные видео в Астане

В сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям заведения.

Сегодня, 15:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 15:07
Сегодня, 15:07
99
Фото: Pixabay.com

В Астане арестован блогер, который вел канал в социальных сетях и совмещал работу арт-директором увеселительного заведения. Молодой человек решил привлекать внимание публики за счет провокационного контента, передает BAQ.KZ.

"В сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям заведения, содержащие непристойные сцены, брань и нецензурную лексику. Эти публикации вызвали возмущение горожан", - сообщили в Polisia.kz.

В результате 33-летний блогер арестован на 15 суток за публичную брань, проявленное неуважение к окружающим и грубое нарушение общественного порядка.

"Стремление к просмотрам и лайкам не может оправдать нарушение закона. Все подобные факты будут пресекаться в соответствии с законодательством.

Гражданам, ведущим блоги и страницы в социальных сетях, следует помнить, что публикация провокационного и оскорбительного материала может повлечь серьезную ответственность. Интернет не освобождает от соблюдения норм закона и морали", - отмечают в полиции.

Самое читаемое

Наверх