В Астане арестован блогер, который вел канал в социальных сетях и совмещал работу арт-директором увеселительного заведения. Молодой человек решил привлекать внимание публики за счет провокационного контента, передает BAQ.KZ.

"В сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям заведения, содержащие непристойные сцены, брань и нецензурную лексику. Эти публикации вызвали возмущение горожан", - сообщили в Polisia.kz.

В результате 33-летний блогер арестован на 15 суток за публичную брань, проявленное неуважение к окружающим и грубое нарушение общественного порядка.