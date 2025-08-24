Известный блогер арестован за скандальные видео в Астане
В сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям заведения.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане арестован блогер, который вел канал в социальных сетях и совмещал работу арт-директором увеселительного заведения. Молодой человек решил привлекать внимание публики за счет провокационного контента, передает BAQ.KZ.
"В сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям заведения, содержащие непристойные сцены, брань и нецензурную лексику. Эти публикации вызвали возмущение горожан", - сообщили в Polisia.kz.
В результате 33-летний блогер арестован на 15 суток за публичную брань, проявленное неуважение к окружающим и грубое нарушение общественного порядка.
"Стремление к просмотрам и лайкам не может оправдать нарушение закона. Все подобные факты будут пресекаться в соответствии с законодательством.
Гражданам, ведущим блоги и страницы в социальных сетях, следует помнить, что публикация провокационного и оскорбительного материала может повлечь серьезную ответственность. Интернет не освобождает от соблюдения норм закона и морали", - отмечают в полиции.
Самое читаемое
- Около 600 рабочих мест создадут на откормочной площадке в Туркестанской области
- Под рельсами поезда погибла целая отара овец в Акмолинской области
- Гражданина Нигерии два раза пытались выдворить из Казахстана: он игнорирует суд
- Казахстанский военный оркестр покорил публику на Красной площади в Москве
- Найдут ли компромисс Трамп, Путин и Зеленский, и как это повлияет на страны ЦА