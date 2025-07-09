В Казахстане продолжается расследование дела об интернет-мошенничестве, жертвой которого стал известный профессор-журналист Какен Хамзин. Об этом сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

Ситуация осложняется тем, что существует угроза выселения академика из собственной квартиры.

"В настоящее время по данному факту проводится расследование. В рамках уголовно-процессуального кодекса информация по интернет-расследованию не разглашается. Могу лишь сказать, что мы проводим оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления", — отметил Жандос Сүйінбай.

Спикер заверяет, что профессора не выселят, поскольку квартира принадлежит ему. В настоящее время действия, имеющие признаки мошенничества, получают процессуальную оценку. Расследование продолжается.

МВД призывает граждан проявлять бдительность в вопросах онлайн-сделок и обращаться в правоохранительные органы при любых подозрениях на мошеннические действия.