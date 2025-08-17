Концерт американского рэпера Эйкона (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) проходил в городе Сочи. Во время проведения певец ударил охранника, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Так, на кадрах видео, которое распространилось в социальных сетях, видно, как во время концерта Эйкон запрыгнул на плечи секьюрити Искандеру Черкесову. Он постучал по его голове и щекам. Рэпер прокатился на охраннике по всему залу.

Охранник Черкесов признался, что не хотел срывать концерт артиста, поэтому не стал скидывать его в толпу. По словам охранника, он не хотел подставлять своего начальника, который ему "как брат".

Отметим, 7 августа Эйкон приехал в Россию. Первым делом он посетил Сочи, где выступил 8 августа. 9 августа Эйкон устроил концерт в Москве.