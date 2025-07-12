Известный российский бизнесмен об отпуске в Алматы: "Город добра, под защитой гор"
Известный бизнесмен из России Николай Василенко, известный своей лучезарной улыбкой, посетил Алматы и рассказал о своих впечатлениях в социальных сетях.
Сегодня, 09:48
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Сегодня, 09:48Сегодня, 09:48
116Фото: Instagram.com
Улыбчивый предприниматель призвал своих подписчиков посетить Алматы и прогуляться в горах, передает BAQ.KZ.
"Улыбаюсь. влюбляюсь в Алматы - город Добра, под защитой гор, небес - красивый, отзывчивый моему сердцу. Я ваш. улыбаюсь, Николай Василенко", - написал блогер на своей странице Instagram.
Его посты, которые он опубликовал 11 июля в социальной сети, нашли положительный отзыв в сердцах казахстанцев.
"Благодать! Как же могущественна и велика природа Казахстана - Алматы - Чимбулак!", - отметил Николай Василенко.Посмотреть эту публикацию в Instagram
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