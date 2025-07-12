Улыбчивый предприниматель призвал своих подписчиков посетить Алматы и прогуляться в горах, передает BAQ.KZ.

"Улыбаюсь. влюбляюсь в Алматы - город Добра, под защитой гор, небес - красивый, отзывчивый моему сердцу. Я ваш. улыбаюсь, Николай Василенко", - написал блогер на своей странице Instagram.

Его посты, которые он опубликовал 11 июля в социальной сети, нашли положительный отзыв в сердцах казахстанцев.