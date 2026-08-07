Известный рынок «Байсат» продали на аукционе в Алматы: кто стал владельцем
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Известный рынок «Байсат» в Алматы получил нового владельца.
На электронном аукционе была реализована 100% доля участия в ТОО «Центр оптово-розничной торговли», на балансе которого находится торговый объект.
Торги состоялись 7 августа 2026 года на площадке электронных торгов. Объект был выставлен на продажу в рамках реализации возвращенных активов.
Сколько заплатили за рынок
Итоговая стоимость продажи составила 24 772 753 285,00 млрд тенге.
На торги была выставлена вся доля участия в компании – 100% уставного капитала ТОО «Центр оптово-розничной торговли».
При этом стартовая цена объекта была установлена на том же уровне – 24,77 млрд тенге. Для участия в аукционе потенциальным покупателям необходимо было внести гарантийный взнос в размере 2,86 млрд тенге.
По итогам торгов статус аукциона был отмечен как «состоялся».
Кто стал новым владельцем
Имя покупателя в открытых данных аукциона не указано.
Известно лишь, что новый владелец приобрел долю в ТОО «Центр оптово-розничной торговли», зарегистрированном в Алматы.
Теперь именно эта компания контролирует актив, на балансе которого находится рынок «Байсат».
Что досталось новому владельцу
Речь идет не только о торговой площадке, но и о действующем бизнес-активе.
Согласно информации с площадки электронных торгов, компания имеет:
- рынок «Байсат» в Жетысуском районе Алматы;
- адрес объекта – улица Северное кольцо, 7;
- 64 сотрудника в среднегодовом исчислении.
Оценочная стоимость актива по отчету об оценке от августа 2025 года составляла 28,64 млрд тенге.
Почему продажа «Байсата» привлекла внимание
Рынок ранее связывали с активами Кайрата Сатыбалды. После передачи ряда активов в рамках работы по возврату имущества объект был выставлен на реализацию через электронные торги.
Первая попытка продажи рынка состоялась в 2025 году. Тогда сообщалось, что стоимость актива оценивалась в десятки миллиардов тенге.
В декабре 2025 года «Байсат» повторно выставили на аукцион с начальной стоимостью около 26,7 млрд тенге, однако тогда покупатель на объект не нашелся.
Спустя время рынок все же удалось реализовать.
Что дальше ждет рынок
Сейчас официально известно только о завершении сделки. Информация о новом владельце и планах по дальнейшему развитию «Байсата» пока не раскрыта.
Однако продажа одного из известных торговых объектов Алматы стала одной из самых заметных сделок с возвращенными активами за последнее время.
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