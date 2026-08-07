Известный рынок «Байсат» в Алматы получил нового владельца.

На электронном аукционе была реализована 100% доля участия в ТОО «Центр оптово-розничной торговли», на балансе которого находится торговый объект.

Торги состоялись 7 августа 2026 года на площадке электронных торгов. Объект был выставлен на продажу в рамках реализации возвращенных активов.

Сколько заплатили за рынок

Итоговая стоимость продажи составила 24 772 753 285,00 млрд тенге.

На торги была выставлена вся доля участия в компании – 100% уставного капитала ТОО «Центр оптово-розничной торговли».

При этом стартовая цена объекта была установлена на том же уровне – 24,77 млрд тенге. Для участия в аукционе потенциальным покупателям необходимо было внести гарантийный взнос в размере 2,86 млрд тенге.

По итогам торгов статус аукциона был отмечен как «состоялся».

Кто стал новым владельцем

Имя покупателя в открытых данных аукциона не указано.

Известно лишь, что новый владелец приобрел долю в ТОО «Центр оптово-розничной торговли», зарегистрированном в Алматы.

Теперь именно эта компания контролирует актив, на балансе которого находится рынок «Байсат».

Что досталось новому владельцу

Речь идет не только о торговой площадке, но и о действующем бизнес-активе.

Согласно информации с площадки электронных торгов, компания имеет:

рынок «Байсат» в Жетысуском районе Алматы;

адрес объекта – улица Северное кольцо, 7;

64 сотрудника в среднегодовом исчислении.

Оценочная стоимость актива по отчету об оценке от августа 2025 года составляла 28,64 млрд тенге.

Почему продажа «Байсата» привлекла внимание

Рынок ранее связывали с активами Кайрата Сатыбалды. После передачи ряда активов в рамках работы по возврату имущества объект был выставлен на реализацию через электронные торги.

Первая попытка продажи рынка состоялась в 2025 году. Тогда сообщалось, что стоимость актива оценивалась в десятки миллиардов тенге.

В декабре 2025 года «Байсат» повторно выставили на аукцион с начальной стоимостью около 26,7 млрд тенге, однако тогда покупатель на объект не нашелся.

Спустя время рынок все же удалось реализовать.

Что дальше ждет рынок

Сейчас официально известно только о завершении сделки. Информация о новом владельце и планах по дальнейшему развитию «Байсата» пока не раскрыта.

Однако продажа одного из известных торговых объектов Алматы стала одной из самых заметных сделок с возвращенными активами за последнее время.