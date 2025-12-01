Рынок "Байсат" в Алматы снова выставлен на аукцион
Рынок "Байсат", расположенный в Жетысуском районе Алматы, повторно выставили на торги. Информация о новом аукционе опубликована на сайте Компании по управлению возвращенными активами, передаёт BAQ.KZ.
Согласно данным площадки, торги состоятся 26 декабря 2025 года в 11:00.
Стартовая стоимость объекта составляет 26 706 317 643 тенге. Формат аукциона — повышение цены.
Для участия претендентам необходимо зарегистрироваться на электронной торговой платформе, внести гарантийный взнос и подать заявку.
Расположение объекта: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Северное кольцо, д. 7.
Напомним, о продаже рынка "Байсат" было объявлено еще в сентябре. Тогда сообщалось, что уставный капитал Центра составляет 26,3 млрд тенге, а доходы на момент оценки — 2,77 млрд тенге.
