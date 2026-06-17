С начала 2021 года казахстанцы использовали более 5,8 трлн тенге пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и оплату медицинских услуг. Такие данные привели в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), передает BAQ.kz.

По информации фонда, наибольший объем изъятий пришелся на 2021 год, когда граждане направили на эти цели около 2,6 трлн тенге. В последующие годы активность снизилась, однако затем снова начала расти. Так, в 2025 году объем изъятий вновь превысил отметку в 1 трлн тенге.

В ЕНПФ напомнили, что основная задача накопительной пенсионной системы заключается в обеспечении граждан доходом после выхода на пенсию.

"Главная цель пенсионной системы – пенсионное обеспечение. Наша цель – не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости", – ранее подчеркивал Глава государства.

В фонде отмечают, что на протяжении последних лет суммы изъятий значительно превышали объем средств, направляемых непосредственно на будущие пенсионные выплаты. Более того, в отдельные периоды объемы снятых средств оказывались выше поступающих пенсионных взносов.

Эксперты также обращают внимание на другой важный фактор. При досрочном использовании пенсионных накоплений граждане теряют часть потенциального инвестиционного дохода, который мог бы быть получен за счет долгосрочного инвестирования средств.

По данным ЕНПФ, сегодня около 40% пенсионных накоплений казахстанцев составляет инвестиционный доход. Для сравнения, в ряде развитых стран этот показатель превышает 80%.

Кроме того, пенсионные активы во многих государствах являются одним из ключевых источников долгосрочных инвестиций в экономику. В некоторых странах их объем превышает размер годового ВВП. В Казахстане этот показатель пока находится на уровне около 16% ВВП.

В фонде подчеркивают, что сохранение пенсионных накоплений и их дальнейшее инвестирование остаются важным условием для обеспечения достойного уровня жизни граждан после выхода на пенсию.

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