В Арале строят шесть объектов за счёт возвращённых активов
В Аральском районе Кызылординской области за счёт возвращённых государству активов возводятся шесть социальных объектов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Эти средства были возвращены благодаря работе органов прокуратуры, и теперь направлены на улучшение условий жизни местных жителей — прежде всего в таких важных сферах, как здравоохранение и водоснабжение.
Уже в этом году планируется завершить строительство нового инфекционного отделения на 25 коек, а также дополнительного корпуса многопрофильной центральной районной больницы. Эти объекты станут важным вкладом в развитие инфраструктуры района, где вопросы доступности и качества медицинской помощи особенно актуальны.
Реализация проектов ведётся в рамках принципа "Закон и Порядок".
