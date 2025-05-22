В Жамбылской области началось строительство двух врачебных амбулаторий за счёт средств, возвращённых из незаконно выведенных активов, передает BAQ.KZ.

Правительство выделило из Специального государственного фонда 319,5 млн тенге на завершение строительства амбулаторий в Кордайском и Таласском районах. Каждое медучреждение рассчитано на 45 посещений в сутки и станет важным шагом к улучшению качества медицинской помощи в сельских населённых пунктах.

Данные объекты возводятся в рамках программы "Модернизация сельского здравоохранения". В Жамбылской области уже построено 28 из запланированных 30 медицинских учреждений. В этом году будут введены в эксплуатацию последние две амбулатории.

Общенациональный проект предусматривает создание 655 новых медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также амбулаторий. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета и средств Специального государственного фонда, который формируется, в том числе, за счёт возвращённых коррупционных активов.

Таким образом, деньги, изъятые у коррупционеров, напрямую направляются на улучшение социальной инфраструктуры и повышение доступности качественной медицинской помощи для жителей сельских районов Казахстана.