Из-за закрытия трассы 44 пассажира автобуса "Челябинск - Таджикистан" разместили в пункте обогрева

12 из них - дети.

44 человека размещены в пункте обогрева из-за ограничения движения в Костанайской области, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МЧС Казахстана, в Карабалыкском районе в связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения на участке автодороги "Алматы – Екатеринбург" км 318–539 (от п. Карабалык до границы Российской Федерации) для грузового и общественного транспорта с целью недопущения чрезвычайных ситуаций.

В результате введённых ограничений было остановлено движение автобуса, следовавшего по маршруту "Челябинск – Таджикистан". Силами спасателей и местных исполнительных органов 44 человека, в том числе 12 детей, были оперативно размещены в пункте обогрева.

Пассажирам обеспечены необходимые условия для временного пребывания, созданы безопасные условия до улучшения погодной обстановки.

В период неблагоприятных погодных условий рекомендуется заранее уточнять информацию о состоянии автодорог, воздерживаться от дальних поездок при введении ограничений движения, иметь при себе тёплую одежду и заряженный мобильный телефон.

