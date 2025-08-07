Jah Khalib отменил тур по Казахстану
Из-за болезни новорожденной дочери.
Музыкант Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) объявил об отмене своих концертов в Казахстане. Об этом он сообщил в личном заявлении, опубликованном в социальных сетях, передает BAQ.KZ.
По словам артиста, запланированные выступления в Усть-Каменогорске, Шымкенте, Алматы, Астане и Актау отменяются или переносятся на неопределённый срок.
"Причина — моя новорожденная дочь находится в критическом состоянии после операции. Хоть я и пытался собраться с силами, не смогу выйти на сцену. Я должен быть рядом с женой, которой сейчас особенно нужна моя поддержка", — отметил он.
Музыкант также обратился к поклонникам с просьбой:
"Надеюсь на ваше понимание и прошу вас, кто как может — помолиться за здоровье детей. Пусть они будут живы и счастливы".
Поклонники выражают слова поддержки в комментариях, желая артисту и его семье сил и скорейшего выздоровления малышке.
