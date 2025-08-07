Музыкант Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) объявил об отмене своих концертов в Казахстане. Об этом он сообщил в личном заявлении, опубликованном в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

По словам артиста, запланированные выступления в Усть-Каменогорске, Шымкенте, Алматы, Астане и Актау отменяются или переносятся на неопределённый срок.

"Причина — моя новорожденная дочь находится в критическом состоянии после операции. Хоть я и пытался собраться с силами, не смогу выйти на сцену. Я должен быть рядом с женой, которой сейчас особенно нужна моя поддержка", — отметил он.

Музыкант также обратился к поклонникам с просьбой:

"Надеюсь на ваше понимание и прошу вас, кто как может — помолиться за здоровье детей. Пусть они будут живы и счастливы".

Поклонники выражают слова поддержки в комментариях, желая артисту и его семье сил и скорейшего выздоровления малышке.