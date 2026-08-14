«JASTAR CAMP»: около 500 молодых казахстанцев встретились с партией «Әділет»

Около 500 молодых казахстанцев со всех регионов страны встретились с Республиканским предвыборным штабом партии «Әділет» на площадке «Әділетті Қазақстан» в рамках молодежного лагеря JASTAR CAMP в Алматинской области. Говорили о работе, предпринимательстве, образовании, цифровизации и участии молодежи в жизни страны.

​Председатель партии Айбек Дадебай отметил, что создание новых возможностей для молодых казахстанцев занимает отдельное место в предвыборной программе «Әділет». Речь идет не только об образовании и трудоустройстве, но и о возможности открыть свое дело, реализовать собственные идеи и непосредственно участвовать в принятии решений.

​Одним из таких инструментов должна стать цифровая платформа партии. По словам Айбека Дадебай, «Әділет» изначально создавалась как цифровая партия: регистрация, сбор вопросов и предложений проходят онлайн, уже работает веб-версия платформы и разрабатывается мобильное приложение. В дальнейшем для анализа поступающих от граждан данных планируется использовать искусственный интеллект.

​«Мы изначально создавали «Әділет» как цифровую партию. В дальнейшем поступающие предложения и вопросы будут обрабатываться с помощью искусственного интеллекта и использоваться нашими будущими депутатами при принятии решений. Президент отметил, что будущий Курултай должен использовать Big Data. Это позволит не упускать важные вопросы и заранее оценивать последствия принимаемых решений. И здесь особая роль принадлежит молодежи. Сегодня в нашем молодежном штабе активно работают более 8 тысяч человек. Ваш труд - это не просто агитация, это гражданская позиция и ответственность за будущее страны. Как подчеркнул Глава государства, настоящее и будущее Казахстана в руках молодежи», - сказал Айбек Дадебай.

​Еще одной темой разговора стало участие молодых людей в общественной и политической жизни страны. Айбек Дадебай подчеркнул, что новая Конституция закрепила ценности, которые должны определять дальнейшее развитие Казахстана. По его словам, верховенство закона, защита прав и достоинства человека, светский характер государства и гражданская ответственность особенно важны для молодого поколения.

​После этого слово перешло к самим участникам JASTAR CAMP. Молодые предприниматели, журналисты, педагоги и представители общественной сферы рассказали, какие изменения считают важными для своего поколения.

​Предприниматель и инфлюенсер Адиль Тасболатов поднял тему среднего бизнеса и цифровизации. Он поддержал предложение партии перевести взаимодействие предпринимателей с государством в цифровой формат и сократить срок запуска нового бизнеса до одного дня.

​«Я поддерживаю цифровые решения партии. В программе «Әділет» поставлена задача цифровизировать взаимодействие бизнеса с государством и сократить срок запуска нового бизнеса до одного дня. Возможность открыть свое дело за день и решать многие вопросы онлайн не только экономит время, но и создает новые возможности для молодых людей, которые делают первые шаги в предпринимательстве», - сказал Адиль Тасболатов.

​Об образовании, культуре и возможностях для самореализации говорили и другие участники. Главный редактор Abay Life Балжан Ерланкызырассказала о возможностях проекта «С дипломом - в село». Учитель школы №17 села Панфилово Талгарского района Мария Сеп остановилась на инициативах «Читающая нация» и «Национальный код». Председатель Жезказганского городского филиала «Әділет» Сакен Кайратулы говорил о ценностях партии, а телеведущий Дарын Олжабайпредставил предложения от молодежи.

​Председатель молодежного крыла партии, кандидат в депутаты Курултая Акерке Искандероваотметила, что JASTAR CAMP задуман прежде всего как площадка, где молодежь может сама формировать повестку. До встречи с Республиканским предвыборным штабом участники провели стратегические сессии и обсудили свою роль в дальнейшей работе партии.

​«Сегодня здесь собрались молодые люди с активной гражданской позицией, готовые вместе с партией работать ради справедливого будущего и определять направления нашей дальнейшей совместной работы. До этой встречи мы провели стратегические сессии, на которых обсуждали роль молодежи в дальнейшей работе партии и наши общие цели», - сказала Акерке Искандерова.

​JASTAR CAMP проходит в Алматинской области с 12 по 14 августа. В лагерь приехали около 500 молодых людей со всех регионов Казахстана. Для участников организованы практические сессии по лидерству, коммуникациям, командной работе, гражданской ответственности и общественной активности. Здесь же работают площадки, где молодые люди могут напрямую оставлять свои идеи и предложения. В медиазоне «Әділ Podcast» участники обсуждают образование, карьеру, предпринимательство, молодежную политику и будущее страны.

​Сегодня молодежное крыло партии объединяет около 100 тысяч молодых казахстанцев. Более 8 тысяч из них активно участвуют в работе молодежного штаба в нынешней избирательной кампании.