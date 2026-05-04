Jastar Research Hub: в Казахстане формируют пул молодых аналитиков 

Научно-исследовательский центр «Молодежь» запустил новый проект – Jastar Research Hub, направленный на формирование пула молодых экспертов и развитие аналитического потенциала в молодежной среде, передает BAQ.KZ со ссылкой на минкультуры.

К участию приглашаются студенты магистратуры и докторантуры. Прием заявок продлится с 4 мая по 4 июня 2026 года. По итогам отбора комиссия с участием представителей государственных органов и общественного сектора определит 20 финалистов.

Участников акселерации ждет недельное обучение на базе Академии государственного управления при Президенте РК с 15 по 19 июня. Программа направлена на развитие аналитических и исследовательских компетенций и работу с практическими кейсами.

Проект предполагает дальнейшее сопровождение участников. Лучшие аналитические работы и рекомендации будут направлены в профильные государственные структуры.

Тематика исследований охватывает следующие направления:

- Молодежная политика, инфраструктура, мобильность и туризм;

- Цифровые технологии и ИИ;

- Государственное управление;

-Культурная дипломатия и креативная индустрия;

- Региональная политика и общественные настроения.

