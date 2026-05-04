Jastar Research Hub: в Казахстане формируют пул молодых аналитиков
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Научно-исследовательский центр «Молодежь» запустил новый проект – Jastar Research Hub, направленный на формирование пула молодых экспертов и развитие аналитического потенциала в молодежной среде, передает BAQ.KZ со ссылкой на минкультуры.
К участию приглашаются студенты магистратуры и докторантуры. Прием заявок продлится с 4 мая по 4 июня 2026 года. По итогам отбора комиссия с участием представителей государственных органов и общественного сектора определит 20 финалистов.
Участников акселерации ждет недельное обучение на базе Академии государственного управления при Президенте РК с 15 по 19 июня. Программа направлена на развитие аналитических и исследовательских компетенций и работу с практическими кейсами.
Проект предполагает дальнейшее сопровождение участников. Лучшие аналитические работы и рекомендации будут направлены в профильные государственные структуры.
Тематика исследований охватывает следующие направления:
- Молодежная политика, инфраструктура, мобильность и туризм;
- Цифровые технологии и ИИ;
- Государственное управление;
-Культурная дипломатия и креативная индустрия;
- Региональная политика и общественные настроения.
Заявки принимаются тут.
Самое читаемое
- Нацбанк Казахстана опубликовал курсы валют на 3 мая
- Касым-Жомарт Токаев проверил условия содержания лошадей в президентской конюшне
- Казахстан вводит «золотую визу» для инвесторов и специалистов
- Участок трассы от Балкарагай до развязки на Павлодар временно закроют на ремонт
- Лжесотрудник ДЭР задержан за мошенничество