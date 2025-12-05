В Павлодарском монтажном колледже 5 декабря состоялось экологическое мероприятие "Jasylквиз", организованное в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.

Его цель — вовлечь молодёжь в экологические инициативы и повысить их осведомлённость о сохранении окружающей среды.

"Jasylквиз" стал интерактивной площадкой, где участники через игровые задания и творческие активности изучали важность волонтёрской деятельности и экологической ответственности. Участники отправились в своеобразное путешествие, в ходе которого узнавали, как можно помочь планете, проявляя лидерские качества, креативность и любовь к природе.

Мероприятие состояло из двух этапов. На первом участники выполняли задания в формате интерактива, включая игры и элементы, основанные на химических реакциях, что помогло наглядно понять процессы, влияющие на состояние окружающей среды. Второй этап носил творческий характер: команды вытягивали карточки с заданиями и создавали тематические плакаты. Одна из тем — образ эковолонтёра и его роль в продвижении экологических инициатив среди молодёжи.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия не только развивают экологическую культуру, но и становятся площадкой для общения, укрепления командного духа и формирования ценностных ориентиров. "Jasylквиз" помогает молодёжи провести время с пользой, задуматься о проблемах загрязнения и мотивирует к ответственному отношению к природе.

Дополнительную информацию можно получить в социальных сетях проекта @jasylel_pvl или по указанному контактному номеру представителя городского штаба "Жасыл ел".