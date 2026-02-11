Бренд Jeep отказался от традиционной рекламы на Супербоуле, но привлек внимание необычным роликом с гибридным Cherokee 2026 и трагикомичной историей механической рыбки, сообщает BAQ.kz.

Jeep пропустил главное спортивное шоу года — Супербоул, но не остался без инфоповода. В преддверии финального матча бренд представил необычную рекламу нового гибридного Jeep Cherokee 2026 года.

В центре сюжета — отец с сыном, которые решают "освободить" культовую механическую рыбу Билли Басса. Услышав строчку "Отведи меня к реке, брось меня в воду", мальчик уговаривает отца выполнить просьбу. В путь они отправляются на новом Cherokee.

Сначала ролик подчеркивает технические достоинства автомобиля, но затем сюжет превращается в трагикомическую сцену: Билли Басса атакует медведь и разрывает рыбку, а затем ее уносит орел. На этом фоне появляются надписи о 140 функциях безопасности нового Cherokee.

Стоимость модели начинается от 36 995 долларов. Кроссовер оснащен гибридной установкой с 1,6-литровым турбодвигателем, двумя электромоторами и аккумулятором на 1,08 кВт·ч. Совокупная мощность системы — 210 лошадиных сил и 312 Нм крутящего момента.

На фоне этой спорной и шокирующей рекламы контрастно выглядит ролик Toyota, который для Супербоула сделал ставку на трогательность и умиление зрителей, а не на шок.