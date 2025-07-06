Новый сезон культурно-туристического проекта Jibek Joly 5.0 стартует 19 сентября. Пятый по счету тур охватит ключевые города Великого шелкового пути, проложив маршрут из Алматы в Туркестан, Отрар, Самарканд, Бухара, Ташкент, передает BAQ.KZ.

Проект реализуется Министерством туризма и спорта РК с целью укрепления регионального туристского сотрудничества и продвижения культурного наследия Центральной Азии.

"Проект представляет собой уникальный турпродукт, в который входит комфортабельное железнодорожное передвижение, насыщенная программа, включающую экскурсии, мастер-классы, знакомство с восточными традициями, посещение памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, таких как мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, исторические комплексы Самарканда и Бухары, древний Отрар, а также уникальные гастрономические и ремесленные локации", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, каждый пункт маршрута сопровождается работой гидов, театрализованными шоу, фольклорными выступлениями и интерактивными форматами.

Путешествие проходит в комфортабельных поездах Jibek Joly с четырехместными купе, душевыми кабинами и всем необходимым для длительной поездки. В тур включены проживание, трансферы, питание, экскурсионная программа, сопровождение и страхование.