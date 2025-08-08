Правительство Казахстана предпринимает комплексные меры для обеспечения населения 100%-ным доступом к услугам водоснабжения. Это амбициозная, но крайне важная задача, от выполнения которой зависит качество жизни граждан, здоровье населения и устойчивость сельских территорий, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства промышленности и строительства, для реализации этой цели был разработан поэтапный план действий, охватывающий все населенные пункты республики. Работа по его выполнению уже приносит заметные результаты.

На сегодняшний день достигнут значительный прогресс. В городах обеспеченность услугами водоснабжения возросла с 97,2% в 2019 г. до 99,3%. В сельской местности этот показатель увеличился с 86,4% до 97,5% за тот же период.

Из 90 городов страны 73 уже обеспечены водоснабжением на 100%. Оставшиеся 17 городов планируется подключить к качественным системам питьевого водоснабжения в 2025 г.

Среди 6 148 сельских населенных пунктов услуги водоснабжения доступны в 5 679 селах. До конца 2025 г. необходимо обеспечить водоснабжением оставшиеся 469 сел.

Для достижения полной обеспеченности применяются различные инфраструктурные решения. В 245 населенных пунктах будут реализованы проекты по строительству централизованных систем водоснабжения. В еще 224 селах планируется установка комплексных блок-модулей, позволяющих эффективно организовать подачу питьевой воды при ограниченной инфраструктуре.

Эти меры направлены не только на техническое подключение, но и на устойчивость, надежность и санитарную безопасность водоснабжения в долгосрочной перспективе.

Решение проблемы водоснабжения — это не просто вопрос строительства объектов, а стратегическая задача по обеспечению устойчивого развития регионов и повышения качества жизни граждан. Казахстан последовательно движется к достижению поставленной цели — 100% охвата населения услугами водоснабжения к 2025 г. Результаты, достигнутые на текущий момент, подтверждают реалистичность этой цели и эффективность предпринимаемых мер.