На заседании Правительства министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала о мерах по повышению доступности медицинской помощи и расширению охвата населения системой обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает BAQ.kz.

По её словам, ключевым фактором успеха при переходе на страховую модель является обеспечение широкого доступа к медицинским услугам для всех категорий граждан, включая уязвимые слои населения.

"В рамках закона предусмотрена уплата страховых взносов за граждан с низким уровнем дохода местными исполнительными органами по факту их обращения за медицинской помощью. Это позволит дополнительно охватить медицинским страхованием около одного миллиона человек к 2026 году, у которых ранее не было возможности получать услуги в системе ОСМС. Мы создаём условия, при которых медицина становится доступной каждому, а социальная защита не превращается в иждивенчество", — отметила министр.

Она также подчеркнула роль государства в обеспечении страховых взносов за 15 льготных категорий населения, включая детей, беременных, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью и безработных.

"Сегодня более 11 млн казахстанцев - около 60% всего населения - уже получают гарантированный доступ к медицинской помощи. При этом мы активно работаем над вовлечением оставшихся незастрахованных граждан, большинство из которых относятся к категориям с долгосрочными активами и стабильным доходом, используя все доступные инструменты и меры стимулирования", — добавила Альназарова.

Министр отметила, что Минздрав первым из госорганов внедрил меры по снижению социального иждивенчества при обеспечении гарантий доступа к медицинской помощи.