К 2026 году страхованием охватят ещё миллион казахстанцев — министр здравоохранения
Акмарал Альназарова рассказала о расширении охвата населения системой ОСМС.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На заседании Правительства министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала о мерах по повышению доступности медицинской помощи и расширению охвата населения системой обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает BAQ.kz.
По её словам, ключевым фактором успеха при переходе на страховую модель является обеспечение широкого доступа к медицинским услугам для всех категорий граждан, включая уязвимые слои населения.
"В рамках закона предусмотрена уплата страховых взносов за граждан с низким уровнем дохода местными исполнительными органами по факту их обращения за медицинской помощью. Это позволит дополнительно охватить медицинским страхованием около одного миллиона человек к 2026 году, у которых ранее не было возможности получать услуги в системе ОСМС. Мы создаём условия, при которых медицина становится доступной каждому, а социальная защита не превращается в иждивенчество", — отметила министр.
Она также подчеркнула роль государства в обеспечении страховых взносов за 15 льготных категорий населения, включая детей, беременных, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью и безработных.
"Сегодня более 11 млн казахстанцев - около 60% всего населения - уже получают гарантированный доступ к медицинской помощи. При этом мы активно работаем над вовлечением оставшихся незастрахованных граждан, большинство из которых относятся к категориям с долгосрочными активами и стабильным доходом, используя все доступные инструменты и меры стимулирования", — добавила Альназарова.
Министр отметила, что Минздрав первым из госорганов внедрил меры по снижению социального иждивенчества при обеспечении гарантий доступа к медицинской помощи.
"Совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством инвестиций и инфраструктуры, Министерством финансов и акиматами мы продолжаем работу по введению новых инструментов, которые позволят расширить охват населения медицинским страхованием, повысить эффективность системы и сделать её максимально ориентированной на нужды граждан", — подчеркнула она.
Самое читаемое
- На маршруте "Уральск – Астана" появились новые плацкартные вагоны
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
- Обновления в системе ОСМС с 2026 года: что изменится для граждан и мигрантов?
- Кызылординских чиновников наказали за незаконные штрафы инвестору
- В Актюбинской области строят завод за 120 млрд тенге