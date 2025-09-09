В Казахстане начата масштабная работа по цифровизации пограничных и таможенных постов. До 2026 года они будут обеспечены оптоволоконной связью, подключены к Единой транспортной сети госорганов и получат доступ к сотовой связи и спутниковому интернету. Об этом на заседании Правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.

Сегодня в стране функционирует 102 пункта пропуска. По словам министра, большинство из них уже имеют доступ к интернету, однако впереди – системная модернизация.

"В рамках нацпроекта “Доступный интернет” мы проведем оптоволоконные линии связи на 38 пунктах, подключим их к Единой транспортной сети госорганов, а также обеспечим вывод камер наблюдения в Единый центр мониторинга в Астане", – отметил Мадиев.

По его словам, дополнительно планируется развертывание общественных WiFi-точек, включая спутниковый интернет.

"В 2026 году 50 пунктов пропуска будут обеспечены сотовой связью. Это значительно усилит цифровую инфраструктуру на границах", – подчеркнул министр.

В целом по стране продолжается масштабное развитие интернет-инфраструктуры. Строятся магистральные и региональные ВОЛС, включая проекты "последней мили", внедряется 5G в городах и областных центрах, запускаются совместные со международными партнерами проекты спутникового интернета. Казахстан также реализует транзитные маршруты ВОЛС, что укрепляет его статус как цифрового хаба региона.