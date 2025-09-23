К 2027 году Казахстан полностью обеспечит себя мясом курицы – Сапаров
Еще пять птицефабрик введут в эксплуатацию в Казахстане в этом году
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге по итогам заседания Правительства сообщил о росте самообеспеченности Казахстана мясом птицы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам Айдарбека Сапарова, в 2020 году уровень обеспеченности составлял лишь 58%. За последние годы, благодаря мерам господдержки и льготному кредитованию, этот показатель удалось повысить до 82%.
"Мы снизили импортозамещение. В целом, в данном направлении будем работать. К 2027 году мы 100% обеспечим мясо курицы", – подчеркнул министр.
Сапаров отметил, что в стране реализуются крупные проекты в сфере птицеводства. Помимо Макинской птицефабрики, активно развиваются предприятия "Примакус", "Северный Бронер" и другие. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще пять новых птицефабрик.
