Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге по итогам заседания Правительства сообщил о росте самообеспеченности Казахстана мясом птицы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Айдарбека Сапарова, в 2020 году уровень обеспеченности составлял лишь 58%. За последние годы, благодаря мерам господдержки и льготному кредитованию, этот показатель удалось повысить до 82%.

"Мы снизили импортозамещение. В целом, в данном направлении будем работать. К 2027 году мы 100% обеспечим мясо курицы", – подчеркнул министр.

Сапаров отметил, что в стране реализуются крупные проекты в сфере птицеводства. Помимо Макинской птицефабрики, активно развиваются предприятия "Примакус", "Северный Бронер" и другие. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще пять новых птицефабрик.