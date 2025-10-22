В ближайшие три года Казахстан будет последовательно снижать зависимость бюджета от трансфертов Национального фонда и укреплять финансовую самостоятельность регионов, передает BAQ.KZ

Об этом сообщил заместитель Премьер-министра-министр национальной экономики Серик Жумангарин выступая в Мажилисе.

"Доходы бюджета в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге, а к 2028 году они достигнут 23,2 трлн тенге. Это рост на 20,8% за три года. Если в 2025 году обеспеченность бюджета собственными доходами составляла 63,7%, то к 2028 году этот показатель увеличится до 83,5%", — сообщил Серик Жумангарин.

Он отметил, что темпы роста расходов бюджета будут стабилизированы.

"В 2026 году расходы составят 27,7 трлн тенге, а в 2028 году - 29,8 трлн тенге. Мы придерживаемся принципа сбалансированности бюджета: при таких объемах доходов и расходов он становится самодостаточным, без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда", — подчеркнул он.

По словам Жумангарина, фискальный дефицит в 2026 году составит 2,5% к ВВП, с постепенным снижением до 0,9% к 2028 году.

"Это позволит удерживать правительственный долг в безопасных пределах - на уровне 21,4% к ВВП с дальнейшим снижением до 19,6%", — уточнил он.

Глава Миннацэкономики также сообщил, что в регионах ожидается рост собственных доходов и снижение зависимости от республиканских трансфертов.

"Доходы местных бюджетов увеличатся с 10,7 трлн тенге в 2026 году до 13,3 трлн тенге в 2028-м. К 2028 году Павлодарская область станет самодостаточной, а Мангистауская вновь войдет в число доноров. В целом зависимость местных бюджетов от республиканского снизится с 50,7% до 33%", — сказал Жумангарин.

В приоритете остаются развитие инфраструктуры и повышение качества жизни в регионах.

"Бюджет развития ежегодно увеличивается: в 2026 году - 1,7 трлн тенге, в 2027 году - 3,2 трлн тенге и в 2028 году - 4,2 трлн тенге. Всего за три года - 9,1 трлн тенге. Эти средства направляются на завершение начатых объектов, развитие инфраструктуры и реализацию новых проектов", — отметил министр.

Как отметил Серик Жумангарин, политика правительства нацелена на укрепление макроэкономической устойчивости, повышение эффективности госфинансов и поддержку регионов. Это, по его словам, создаст основу для сбалансированного и динамичного развития страны.