К 2028 году производительность обрабатывающей промышленности Казахстана вырастет на 15%
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Обрабатывающая промышленность является системообразующим сектором экономики, и её цифровая трансформация напрямую влияет на устойчивость экономического роста, передаёт BAQ.KZ.
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании Правительства рассказал о Карте цифровой трансформации отрасли и ключевых задачах до 2028 года.
"Во исполнение поручений Главы государства Министерством промышленности и строительства совместно с нашим ведомством утверждена Карта цифровой трансформации. Согласно Карте, к 2028 году поставлена задача вовлечь компании обрабатывающей промышленности во внедрение технологий Industry 4.0, включая IoT-платформы, цифровые двойники, системы предиктивного обслуживания и интегрированные решения управления производством. Ожидается, что производительность труда возрастет на 10–15%, темпы реального роста составят 6,5%, а доля внедрения промышленного IoT увеличится до 10–20%", — сообщил Жаслан Мадиев.
Министр подчеркнул, что цифровизация всех государственных услуг в сфере обрабатывающей промышленности уже завершена.
"Мы обеспечили цифровизацию девяти государственных услуг, и каждая полностью доступна онлайн. Это создаёт прозрачные условия для бизнеса и ускоряет процессы взаимодействия предприятий с государственными органами", — отметил он.
Самое читаемое
- В деле о смерти младенца в Жамбылской области появились новые подробности
- В Шымкенте ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны
- Нацбанк обновил курсы валют на 1 декабря
- Софья Берульцева принесла Казахстану серебро на чемпионате мира по каратэ
- В Семее раскрыли нарушения при направлении водителей на экзамен по ПДД