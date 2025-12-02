Обрабатывающая промышленность является системообразующим сектором экономики, и её цифровая трансформация напрямую влияет на устойчивость экономического роста, передаёт BAQ.KZ.

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании Правительства рассказал о Карте цифровой трансформации отрасли и ключевых задачах до 2028 года.

"Во исполнение поручений Главы государства Министерством промышленности и строительства совместно с нашим ведомством утверждена Карта цифровой трансформации. Согласно Карте, к 2028 году поставлена задача вовлечь компании обрабатывающей промышленности во внедрение технологий Industry 4.0, включая IoT-платформы, цифровые двойники, системы предиктивного обслуживания и интегрированные решения управления производством. Ожидается, что производительность труда возрастет на 10–15%, темпы реального роста составят 6,5%, а доля внедрения промышленного IoT увеличится до 10–20%", — сообщил Жаслан Мадиев.

Министр подчеркнул, что цифровизация всех государственных услуг в сфере обрабатывающей промышленности уже завершена.