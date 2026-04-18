Число жертв пожара в «Центре плова» в Щучинске выросло до 13
В больнице скончался ещё один пострадавший при пожаре в кафе «Центр плова» в Щучинске. Общее число погибших в результате трагедии достигло 13 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Nayza Kokshe.
48-летний мужчина, находившийся на лечении в одной из клиник Астаны, умер после длительной борьбы за жизнь. Он стал очередным погибшим среди госпитализированных: ранее в больницах скончались ещё семь человек, пятеро погибли на месте происшествия.
Напомним, трагедия произошла вечером 26 февраля. В здании кафе произошёл хлопок газовоздушной смеси, после чего начался пожар. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, записи быстро распространились в социальных сетях.
Сразу после происшествия на месте погибли пять человек, ещё двое умерли при доставке в медицинские учреждения. Пострадавшие были распределены по больницам региона: часть пациентов находилась в реанимации в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, другие проходили лечение амбулаторно. Пятеро пострадавших были доставлены в Астану санитарной авиацией.
Расследование причин трагедии продолжается.
在 Instagram 查看这篇帖子
