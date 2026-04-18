Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 18 апреля только в одном городе Казахстана
В период НМУ жителям рекомендуется сократить время пребывания на улице.
18 апреля в Казахстане неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) прогнозируются лишь в одном городе, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По данным синоптиков, ухудшение погодных условий ожидается в Актобе.
Как поясняют специалисты, НМУ представляют собой сочетание факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Эти условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, что может привести к ухудшению его качества и негативно сказаться на здоровье населения.
Уровень загрязнения во многом зависит от синоптической ситуации — скорости ветра, наличия осадков, влажности и температуры воздуха.
В период НМУ жителям рекомендуется сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автодорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от длительных прогулок.
Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также аллергикам, следует иметь при себе необходимые медикаменты. Кроме того, специалисты рекомендуют ограничить физическую активность на открытом воздухе и по возможности проводить занятия спортом в закрытых помещениях.
Самое читаемое
- В Экибастузе американские и китайские компании хотят построить «Долину ЦОДов»
- Порывы и транспортный коллапс: В Костанае ищут миллиарды на переделку дорожной инфраструктуры
- Крупная авиакомпания закрывает свою убыточную «дочку» в Германии
- 3 экопарка появятся в Восточном Казахстане
- Территории с самым ранним материнством назвали в Казахстане