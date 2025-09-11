  • 11 Сентября, 17:12

К 2028 году регионы сократят зависимость от республиканского бюджета с 50% до 33%

Сегодня, 16:00
Фото: pexels.com

Согласно прогнозу социально-экономического развития, доходы местных бюджетов вырастут с 10,7 трлн тенге в 2026 году до 13,3 трлн тенге в 2028 году, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что объем бюджетных субвенций составит:

  • на 2026 год – 5,1 трлн тенге;
  • на 2027 год – 6,4 трлн тенге;
  • на 2028 год – 6,8 трлн тенге.

Бюджетные изъятия составляют:

  • на 2026 год – 0,9 трлн тенге;
  • на 2027 год – 1,1 трлн тенге;
  • на 2028 год – 1,4 трлн тенге.

"В 2028 году Павлодарская область будет самодостаточной, а Мангистауская область вновь станет донором. По нашей оценке, зависимость местных бюджетов от средств республиканского бюджета в среднем снизится с 50,7% до 33%", - отметил Амрин.

