К 2028 году регионы сократят зависимость от республиканского бюджета с 50% до 33%
Сегодня, 16:00
129Фото: pexels.com
Согласно прогнозу социально-экономического развития, доходы местных бюджетов вырастут с 10,7 трлн тенге в 2026 году до 13,3 трлн тенге в 2028 году, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что объем бюджетных субвенций составит:
- на 2026 год – 5,1 трлн тенге;
- на 2027 год – 6,4 трлн тенге;
- на 2028 год – 6,8 трлн тенге.
Бюджетные изъятия составляют:
- на 2026 год – 0,9 трлн тенге;
- на 2027 год – 1,1 трлн тенге;
- на 2028 год – 1,4 трлн тенге.
"В 2028 году Павлодарская область будет самодостаточной, а Мангистауская область вновь станет донором. По нашей оценке, зависимость местных бюджетов от средств республиканского бюджета в среднем снизится с 50,7% до 33%", - отметил Амрин.
