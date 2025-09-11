Согласно прогнозу социально-экономического развития, доходы местных бюджетов вырастут с 10,7 трлн тенге в 2026 году до 13,3 трлн тенге в 2028 году, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что объем бюджетных субвенций составит:

на 2026 год – 5,1 трлн тенге;

на 2027 год – 6,4 трлн тенге;

на 2028 год – 6,8 трлн тенге.

Бюджетные изъятия составляют:

на 2026 год – 0,9 трлн тенге;

на 2027 год – 1,1 трлн тенге;

на 2028 год – 1,4 трлн тенге.