Министерством энергетики планируется реализовать 68 проектов по вводу новых 6,7 ГВт мощностей в энергосистеме республики до 2029 года, сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

"Уже в 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и планируется обеспечить профицит в энергосистеме Казахстана, что также позволит увеличить экспортный потенциал страны", - сказал Ерлан Аккенженов.

По его словам, в прошлом году было введено свыше 770 новых мощностей, из них 608 МВт традиционных и 163 МВт — ВИЭ.

В целом, Министерством энергетики планируется реализовать 68 проектов по вводу новых 6,7 ГВт мощностей до 2029 года. Так, в 2025 году запланирован ввод более 621 МВт, из них 166 МВт традиционной и 9 объектов ВИЭ. В 2027 году планируется ввести порядка 1 500 МВт мощности, в том числе 13 объектов ВИЭ мощностью 573 МВт.

В 2028 году планируется ввести более 2 тыс. МВт мощности, в том числе 3 объекта ВИЭ суммарной мощностью 245 МВт.