К 2029 году Казахстан полностью покроет свои потребности в электроэнергии
Ожидается увеличение экспортного потенциала
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерством энергетики планируется реализовать 68 проектов по вводу новых 6,7 ГВт мощностей в энергосистеме республики до 2029 года, сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
"Уже в 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и планируется обеспечить профицит в энергосистеме Казахстана, что также позволит увеличить экспортный потенциал страны", - сказал Ерлан Аккенженов.
По его словам, в прошлом году было введено свыше 770 новых мощностей, из них 608 МВт традиционных и 163 МВт — ВИЭ.
В целом, Министерством энергетики планируется реализовать 68 проектов по вводу новых 6,7 ГВт мощностей до 2029 года. Так, в 2025 году запланирован ввод более 621 МВт, из них 166 МВт традиционной и 9 объектов ВИЭ. В 2027 году планируется ввести порядка 1 500 МВт мощности, в том числе 13 объектов ВИЭ мощностью 573 МВт.
В 2028 году планируется ввести более 2 тыс. МВт мощности, в том числе 3 объекта ВИЭ суммарной мощностью 245 МВт.
Самое читаемое
- 709 детей родилось в Казахстане в День Республики
- В Астане горит хозяйственный корпус на улице Аксай
- Благоустройство рощи Баума: проводится точечное удаление усыхающих деревьев
- Ипподром стоимостью свыше 1 млрд тенге строится в Восточном Казахстане
- В Аргентине автобус упал с моста: девять погибших и десятки пострадавших