В Сенате обсудили перспективы развития системы углеродного регулирования в Казахстане. Как сообщил вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс, к 2030 году страна планирует сократить объем выбросов парниковых газов на 10,2–22,9% по сравнению с уровнем 2025 года, передает BAQ.KZ.

По его словам, механизмы углеродного регулирования — один из ключевых инструментов перехода Казахстана к углеродно-нейтральной экономике.

"Особое внимание уделяется внедрению наилучших доступных технологий и снижению воздействия промышленных объектов на окружающую среду. Уже утверждены 22 дорожные карты, предусматривающие меры по сокращению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов", — отметил Бакытжан Ильяс.

Министерство энергетики также внедряет технологии улавливания, использования и хранения углерода (CCUS) и работает над сокращением выбросов метана.

Действующий Национальный план распределения углеродных квот на 2022–2025 годы предусматривает ежегодное снижение выбросов на 1,5%.

В Минэнерго подчеркивают, что развитие системы углеродного регулирования поможет Казахстану выполнить международные обязательства в рамках Парижского соглашения и обеспечить устойчивое экономическое развитие.