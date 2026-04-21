К 2030 году в каждом поезде появятся спецвагоны для людей с инвалидностью

В Казахстане продолжается развитие инклюзивной транспортной среды — меры охватывают железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, работа ведётся по трём ключевым направлениям: развитие инфраструктуры, повышение доступности транспорта и улучшение качества услуг. На железнодорожном транспорте уже достигнут высокий уровень адаптации.

«На железнодорожном транспорте порядка 90% составов (99 из 120) оснащены подъемниками и адаптированными купе. К 2030 году в каждом составе будет как минимум один специализированный вагон», — отметил Нурлан Сауранбаев.

Дополнительно модернизируются вокзалы: устанавливаются пандусы, лифты, подъемные устройства, обновляются кассовые зоны и санитарные помещения. Также действует 50% льгота на билеты и внедрена возможность онлайн-оформления специализированных купе. По итогам 2025 года железнодорожным транспортом перевезено 580 тысяч людей с инвалидностью. В авиационной сфере также повышается уровень доступности.

«Для обслуживания лиц с инвалидностью в 10 аэропортах используются 13 амбулифтов. До конца текущего года планируется оснастить ещё 5 аэропортов», — добавил министр.

Авиакомпании предоставляют скидки на билеты в рамках корпоративных программ. В 2025 году авиаперевозками воспользовались 9,9 тысячи пассажиров с инвалидностью.

В автомобильном транспорте обеспечивается поэтапное повышение доступности. На сегодняшний день требованиям соответствуют 78% автовокзалов и автостанций, а также 79% городских автобусов.

Отдельное внимание уделяется развитию инватакси. За последнее время автопарк увеличен на 39% и достиг 1426 единиц.

Кроме того, условия доступности созданы на 1329 объектах придорожного сервиса вдоль международных и республиканских трасс.

В Правительстве отмечают, что, несмотря на достигнутые результаты, остаётся ряд вопросов, требующих дополнительной проработки. Работа в данном направлении будет продолжена.