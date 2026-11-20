На III Форуме работников сельского хозяйства в Астане Глава государства заявил, что к 2030 году в Казахстане планируют увеличить площадь орошаемых земель, на которых применяются водосберегающие технологии, до 1,3 млн гектаров. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству заниматься этим вопросом на постоянной основе.

Водосберегающие технологии используют менее чем на половине орошаемых земель

Сейчас такие технологии применяют на 700 тысячах гектаров. Это меньше половины общей площади орошаемых земель страны.

Президент подчеркнул, что повышение эффективности орошения остаётся одной из самых важных задач сельского хозяйства.

«Повышение эффективности орошаемого земледелия – это критически важный вопрос. Сейчас водосберегающие технологии используются на 700 тысячах гектаров орошаемых земель – это меньше половины от их общей площади. К 2030 году предстоит довести охват до 1,3 млн гектаров. Правительству поручается внести данный вопрос в календарь постоянной, можно сказать, повседневной работы с учетом его особой важности и актуальности», – заявил Токаев.

Параллельно в стране ремонтируют оросительные каналы.

Сейчас работы начаты на 4,6 тысячи километров каналов. Почти тысячу километров планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Это должно улучшить водоснабжение 200 тысяч гектаров орошаемых земель.

При этом Президент предупредил, что расширять поливные площади необходимо с учётом реальных возможностей водоснабжения.

«Правительству предстоит совместно с акиматами увязать планы расширения орошения с водообеспечением, состоянием каналов и мощностью энергосетей. Для полной реализации потенциала растениеводства все наши усилия следует направить на внедрение передовых научных подходов и современных технологий. Земля, как известно, не прощает ошибок, но щедро вознаграждает тех, кто бережно и ответственно относится к ней. Вы все, как никто другой, это хорошо знаете», – подчеркнул Глава государства.

Почти половину удобрений Казахстан закупает за рубежом

Ещё одна проблема, на которую обратил внимание Токаев, – зависимость от импортных удобрений.

По словам Президента, около половины используемых в стране удобрений поступает из-за рубежа. Он назвал такую ситуацию неприемлемой.

«В то же время важно развивать собственное производство удобрений. Ситуация, когда около половины используемых объемов удобрений импортируется, неприемлема. Об этом мы говорили неоднократно. Поэтому сейчас в Туркестанской области реализуется проект строительства завода по выпуску фосфорных удобрений. В Мангистауской области запланировано строительство первого в стране аммиачно-карбамидного комплекса. Правительство окажет необходимую поддержку таким проектам», – заявил Президент.

При этом казахстанские фермеры стали активнее использовать минеральные удобрения.

В этом году объём их внесения впервые достиг 65% от научно обоснованной потребности. Несколько лет назад этот показатель составлял лишь 20%.

Токаев подчеркнул, что для повышения урожайности необходимо использовать качественные семена, доступные удобрения, современные технологии и экономно расходовать воду.

«Эта стратегическая отрасль лежит в основе продовольственной безопасности страны. Это известный факт. Поэтому для нас принципиально важно повысить урожайность культур и снизить себестоимость производства на каждом гектаре. Каким способом решить данную проблему, вроде бы понятно. Напомню, что это можно сделать за счет рациональной структуры посевов, качественных семян, доступных удобрений, точного земледелия, экономного расходования воды», – отметил Глава государства.

Президент также напомнил, что с 2023 года Казахстан постепенно сокращает зависимость от производства пшеницы и увеличивает площади под более прибыльные культуры.

По его словам, эту работу нужно продолжать с учётом климата, состояния почвы и потребностей перерабатывающих предприятий.