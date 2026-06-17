Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Дюсенбай Турганов обратился с депутатским запросом к Премьер-министру Олжасу Бектенову, призвав Правительство принять срочные меры в связи с продолжающимся снижением уровня Каспийского моря.

По словам парламентария, проблема давно перестала быть исключительно экологической и сегодня напрямую затрагивает вопросы государственного управления территориями, природными ресурсами и экономическим развитием прикаспийских регионов.

«Снижение уровня Каспийского моря из экологической проблемы постепенно превращается в вопрос государственного управления территориями, природными ресурсами и экономическим развитием прикаспийского региона», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что изменение береговой линии уже оказывает влияние на правовой режим земель, условия недропользования, реализацию инвестиционных проектов и состояние уникальной экосистемы Каспия.

«Считаю необходимым обратить внимание Правительства на необходимость актуализации юридической границы казахстанской части Каспийского моря и приведения системы государственного управления прибрежными территориями в соответствие с фактическим состоянием береговой линии», — заявил Турганов.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, с 2006 по 2025 годы береговая линия Каспия на отдельных участках казахстанского побережья отступила на 30–35 километров.

При этом, согласно долгосрочному прогнозу РГП «Казгидромет», процесс обмеления продолжится и в будущем.

«Тенденция к снижению уровня моря сохранится при всех рассматриваемых климатических сценариях. К 2050 году прогнозируемый уровень составит минус 34 метра. Таким образом, снижение уровня моря носит устойчивый и долгосрочный характер», — говорится в запросе.

Фактические границы уже не совпадают с юридическими

Особое внимание депутат обратил на существующую систему учета береговой линии.

По его словам, сегодня границы Каспия одновременно отражаются в нескольких государственных системах — гидрологической, земельно-кадастровой и лицензионной, которые обновляются независимо друг от друга.

«Несмотря на вступление в силу нового Водного кодекса, обязанность по периодической актуализации береговой линии и связанных с ней границ водных объектов, земельных участков и лицензионных территорий прямо не предусмотрена», — отметил он.

В результате, как считает депутат, возникает серьезный правовой разрыв.

«Фактическая и юридическая береговые линии постепенно расходятся. Геологоразведочные и иные проекты, которые по действующим контурам квалифицируются как морские или шельфовые, фактически расположены на суше либо в переходной прибрежной зоне, однако продолжают регулироваться в режиме морских объектов», — подчеркнул Турганов.

По его мнению, ситуация требует законодательного урегулирования.

«Очевидно, что сложившаяся ситуация требует законодательного урегулирования. В этой связи мы готовы поддержать предложения по внесению изменений в Водный кодекс», — заявил депутат.

Новые территории могут стать ресурсом для экономики

По словам парламентария, отступление моря открывает и новые возможности для государства.

«Снижение уровня моря открывает новые возможности для проведения наземных геологоразведочных работ на территориях, ранее находившихся под водой», — отметил он.

Депутат напомнил, что Глава государства поставил задачу по расширению ресурсной базы страны и ускорению геологоразведки.

«Своевременное вовлечение таких территорий в хозяйственный оборот отвечает государственным интересам, однако требует своевременного определения и актуализации их правового статуса», — подчеркнул Турганов.

Массовая гибель тюленей вызывает тревогу

Отдельный блок запроса посвящен экологической ситуации в Каспийском море.

По словам депутата, особое беспокойство вызывают регулярные случаи массовой гибели каспийских тюленей.

«С апреля текущего года в Мангистауской области фиксируются массовые выбросы на берег туш каспийских тюленей. Ранее аналогичные случаи наблюдались осенью 2024 года, когда на казахстанском побережье было обнаружено около двух тысяч погибших особей», — напомнил он.

По мнению парламентария, необходимо не только выяснить непосредственные причины гибели животных, но и оценить долгосрочные риски для всей экосистемы Каспия.

«Регулярное повторение подобных случаев требует не только установления непосредственных причин гибели животных, но и оценки долгосрочных рисков для сохранения популяции и экосистемы Каспийского моря в целом», — заявил депутат.

Кроме того, он предложил разработать понятный механизм реагирования на подобные ситуации.

«Представляется актуальным формирование прозрачного и понятного алгоритма реагирования государственных органов на случаи массовой гибели тюленей, рыб и птиц, включая порядок приема сообщений от граждан, проведения исследований и информирования общества о результатах расследований», — отметил Турганов.

Что предлагает депутат

В своем запросе депутат предложил Правительству сформировать единый цифровой контур береговой линии Каспийского моря на основе спутниковых, гидрологических и геодезических данных.

Также предлагается интегрировать его в государственный земельный кадастр и систему недропользования, выработать единый межведомственный порядок управления прибрежными территориями, ускорить создание автоматизированной системы мониторинга уровня моря и представить обществу результаты расследования причин массовой гибели каспийских тюленей.