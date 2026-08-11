Численность населения Казахстана на 1 января 2026 года составила около 20,5 млн человек, об этом сказано в отчете ЕНПФ.

Из них 8,79 млн не достигли 25 лет, это 42,9% населения. В возрасте от 25 до 65 лет находятся 9,73 млн человек, или 47,5%. В возрасте 65 лет и старше 1,98 млн, или 9,6%.

К 2050 году население вырастет до 26,5 млн человек, но структура его изменится сильнее, чем размер.

По прогнозам ЕНПФ и ООН, доля граждан 60 лет и старше достигнет 18,8%. По международной классификации такой показатель означает очень высокий уровень демографической старости.

Казахстанцы стали жить дольше. Ожидаемая продолжительность жизни выросла с 70,23 года в 2021 году до 75,97 в 2025-м. У мужчин показатель составляет 72,91 года, у женщин 79,8.

Среднемировое значение, по оценкам ВОЗ, вернулось к допандемийному уровню и составляет 73,8 года.

Одновременно падает рождаемость. Суммарный коэффициент, показывающий, сколько детей в среднем родила бы одна женщина за репродуктивный период, снизился с 3,32 в 2021 году до 2,57 в 2025-м. К 2050 году ООН ждёт 2,39.

Миграционная картина за пять лет развернулась. В 2021 году страну покинули 32 256 человек при 11 039 прибывших, сальдо составило минус 21 217. В 2025 году приехали 23 761, уехали 7 608, сальдо вышло в плюс на 16 153 человека.

При этом приток в 2025 году оказался ниже прошлогоднего, в 2024-м в Казахстан въехали 29 282 человека.

Главная цифра для пенсионной системы это коэффициент потенциальной поддержки, то есть сколько людей от 25 до 64 лет приходится на одного человека 65 лет и старше. Он снизился с 7,68 в 2012 году до 4,95 в 2025-м.

К 2050 году показатель опустится до 3,42. На одного пожилого будет приходиться более чем вдвое меньше работающих, чем в 2012 году.

В ЕНПФ отмечают, что такие изменения усиливают социальную нагрузку на бюджет, и это повышает значение накопительной системы, где пенсия формируется за счёт взносов работника и работодателя.

С 7 сентября 2026 года вступают в силу изменения в Социальный кодекс. Вкладчики смогут передавать управляющим инвестиционным портфелем до 100% своих накоплений, а каждый управляющий сможет предложить до трёх портфелей с разным уровнем риска, консервативный, умеренный и рискованный.