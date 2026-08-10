К 70-летию Аркалыка город получил обновлённый вокзал
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Железнодорожный вокзал Аркалыка открыли после реконструкции, здание стало на 680 квадратных метров больше, передает BAQ.KZ.
Площадь трёхэтажного здания теперь превышает 2,5 тысячи квадратных метров. Заменили кровлю и фасад, отремонтировали внутренние помещения, обновили отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и связь.
Для пассажиров оборудовали залы ожидания, обновили билетные кассы, комнату матери и ребёнка, санитарные помещения. Для маломобильных пассажиров создали безбарьерную среду.
Благоустроили привокзальную территорию и перрон, установили видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, систему контроля доступа и информирования, добавили эвакуационные выходы.
Ещё два вокзала в области достраивают
В программу реконструкции по Костанайской области вошли шесть вокзалов. Работы завершены на станциях Аркалык, Аманкарагай, Кушмурун и Железорудная.
На вокзалах станций Костанай и Тобол продолжаются строительно-монтажные и отделочные работы, прокладка инженерных сетей, благоустройство территории и платформ.
Напомним, в ноябре 2025 года акимат области сообщал, что на шесть вокзалов региона выделено 5,3 млрд тенге.
Открытие приурочили к 70-летию Аркалыка. В городе прошли юбилейные мероприятия, включая областную спартакиаду.