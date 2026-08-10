Железнодорожный вокзал Аркалыка открыли после реконструкции, здание стало на 680 квадратных метров больше, передает BAQ.KZ.

Площадь трёхэтажного здания теперь превышает 2,5 тысячи квадратных метров. Заменили кровлю и фасад, отремонтировали внутренние помещения, обновили отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и связь.

Для пассажиров оборудовали залы ожидания, обновили билетные кассы, комнату матери и ребёнка, санитарные помещения. Для маломобильных пассажиров создали безбарьерную среду.

Благоустроили привокзальную территорию и перрон, установили видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, систему контроля доступа и информирования, добавили эвакуационные выходы.

Ещё два вокзала в области достраивают

В программу реконструкции по Костанайской области вошли шесть вокзалов. Работы завершены на станциях Аркалык, Аманкарагай, Кушмурун и Железорудная.

На вокзалах станций Костанай и Тобол продолжаются строительно-монтажные и отделочные работы, прокладка инженерных сетей, благоустройство территории и платформ.

Напомним, в ноябре 2025 года акимат области сообщал, что на шесть вокзалов региона выделено 5,3 млрд тенге.

Открытие приурочили к 70-летию Аркалыка. В городе прошли юбилейные мероприятия, включая областную спартакиаду.