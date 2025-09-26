Telegram снова "на связи" с Казахстаном: основатель мессенджера Павел Дуров готовится к третьему визиту в страну, передает BAQ.KZ. Его программа обещает быть насыщенной — участие в форуме, встречи с бизнесом и цифровым сообществом, а также посещение мест, которые впечатлили его во время прошлых приездов. Об этом в кулуарах сообщил и.о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

По словам министра, поездка детально выстроена под график и рабочий ритм предпринимателя. Дуров, отметил Мадиев, известен своим перфекционизмом: он много работает, уделяет внимание спорту и питанию, а главное — строго относится к вопросам безопасности.

У него компактная команда — всего 35 разработчиков на платформу с миллиардной аудиторией. В этом он видит преимущество: меньше людей — меньше риск утечек и подкупа. В мире хватает случаев, когда в продукт закладываются уязвимости, и к этому Дуров относится очень щепетильно, — подчеркнул Мадиев.

Telegram, по его словам, развивается в стремительном темпе: обновления выходят минимум раз в месяц, а чаще — даже чаще. Именно такая дисциплина и компактность команды позволяют мессенджеру оставаться одним из самых технологичных и удобных продуктов в мире.