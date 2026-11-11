К большой воде готовятся заранее: 5,5 млрд теңге направили на защиту сел Акмолинской области

В Акмолинской области рассчитывают снизить угрозу весенних подтоплений. На укрепление плотин, строительство защитных дамб и расчистку реки Правительство выделило 5,5 млрд теңге. Работы планируют завершить до начала паводкового периода 2027 года.

Средства направлены в рамках программы «Народная стройка», объявленной Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Работы охватят три района области. Наиболее крупный проект реализуют в Астраханском районе, где на расчистку и углубление русла реки Қалқұтан выделили 4,4 млрд теңге.

Здесь предстоит привести в порядок три участка реки общей протяженностью 20,8 километра. Кроме того, в поселках Старый Колутон и Колутон построят две земляные дамбы для защиты населенных пунктов от паводков.

Еще 793,7 млн теңге направили на ремонт плотины Основная в Шортандинском районе. Рабочие восстановят шлюзовые затворы, обустроят сооружение для пропуска паводковой воды и укрепят земляную плотину каменной наброской в русле реки Жолболды.

В Буландынском районе за 314,1 млн теңге реконструируют Иванковскую плотину. Проект предусматривает восстановление 49-метрового водосбросного сооружения и шести водоприемных камер. Это позволит регулировать прохождение талых вод и снизить риск подтоплений.

Что говорят в акимате

Заместитель акима Акмолинской области Мурат Балпан сообщил, что противопаводковые работы в регионе ведутся несколько лет подряд.

«В 2025 году реализовано шесть проектов общей стоимостью 10,5 миллиарда теңге. В текущем году дополнительно одобрено финансирование еще трех проектов», - рассказал он.

По словам заместителя акима, особое внимание уделяется состоянию плотин и других сооружений, регулирующих движение воды.

«Завершить работы по данным проектам планируется до начала паводкового периода. Реализация этих проектов позволит повысить надежность гидротехнических сооружений и, самое главное, обеспечит безопасность жителей и населенных пунктов нашей области», - подчеркнул Мурат Балпан.

По данным Правительства, реализация трех проектов должна повысить безопасность порядка 9 тысяч жителей региона. Работы позволят снизить угрозу подтопления жилых домов, дорог и другой инфраструктуры.

Что уже сделали для защиты от паводков

В прошлом году в Аршалынском районе построили защитную дамбу, рассчитанную на повышение безопасности порядка 15 тысяч человек.

В Макинске Буландынского района обустроили дамбу со шлюзами и бетонные каналы для пропуска талых вод. По информации Правительства, эти сооружения помогли справиться с весенним снеготаянием.

В Астраханском районе расчистили и углубили 4,7 километра русла реки Қалқұтан. Как сообщили в Правительстве, проведенные работы позволили исключить подтопление населенных пунктов района.

Новые проекты продолжат противопаводковую подготовку региона. Основная задача состоит в том, чтобы весной талая вода проходила через подготовленные русла и водосбросные сооружения, не создавая угрозы жилым домам и дорогам.