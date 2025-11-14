К чему экономисты призывают готовиться казахстанцев в 2026 году
Прогноз от экспертов в нашем новом "Разборе".
Сегодня, 14:30
81Фото: ©GAS-photo/Shutterstock/Fotodom
Что готовит 2026 год? Глобальный экономический кризис? Обвал цен на нефть? Падение курса тенге? А может инфляция съест часть доходов? Какие только теории не обсуждают казахстанцы в социальных сетях. Мы решили внести конкретику и рассказать, чего на самом деле ожидать от экономики Казахстана. В новом выпуске "Специальный репортаж. Разбор" журналист BAQ.kz разбирает возможные варианты развития событий. Эксклюзивные комментарии только в нашем материале.
