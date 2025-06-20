В столице Казахстана активно развивается национальный проект "Комфортная школа", направленный на создание современных, безопасных и комфортных образовательных условий для учащихся, передает BAQ.KZ. Об этом в ходе брифинга на площадке городской Службы коммуникаций рассказали заместитель руководителя Управления образования Астаны Нариман Еламанов и директор новой школы №112 Кайырлы Жумаханов.

По словам Наримана Еламанова, в 2024 году в рамках проекта в Астане введены в эксплуатацию 16 "Школ будущего", рассчитанных на 30 600 ученических мест. Это позволило ликвидировать трёхсменное обучение в шести школах и значительно снизить перегрузку в ещё девяти образовательных учреждениях города.

До конца 2025 года планируется построить ещё семь современных школ на 14 000 мест, которые должны начать работу к новому учебному году. Все новые здания спроектированы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, создавая инклюзивную и ученикоцентрированную среду.

"Келешек мектептері" оснащены системами видеонаблюдения и управления доступом, разделены на блоки для младших и старших классов, а также оборудованы пандусами, лифтами и специальными помещениями для детей с особыми образовательными потребностями, включая отдельные ресурсные классы для детей с аутизмом.

Директор школы №112 Кайырлы Жумаханов подробно рассказал о возможностях учебного заведения, рассчитанного более чем на тысячу учеников в одну смену. Школа оснащена современным оборудованием: интерактивными досками, кабинетами информатики с курсами 3D-моделирования и программирования, лабораториями по физике, химии и биологии, а также специализированными кабинетами для STEM и робототехники.

Ученики имеют доступ к электронной библиотеке с планшетами, что помогает осваивать навыки XXI века. Особое внимание уделяется инклюзии: пандусы, лифты, таблички с шрифтом Брайля и тактильные указатели создают комфортные условия для детей с ограниченными возможностями.

Педагоги регулярно проходят повышение квалификации и обучаются новым методикам, а школа поддерживает тесный контакт с родителями через родительский комитет, общешкольные собрания и регулярные встречи классных руководителей.