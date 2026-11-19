Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости снисхождения к коррупционерам и необходимости равной ответственности перед законом. Об этом Глава государства сказал на III Форуме стратегических партнеров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

«Будучи надежным партнером, Казахстан создаст условия для того, чтобы конституционный принцип «Закон и Порядок» служил прочной основой для стабильной, предсказуемой и прозрачной среды. «Закон и Порядок» – это не просто один из принципов государственной политики. Это основа моего курса на построение Справедливого Казахстана. На ценностях этого принципа базируются масштабные политические и социально-экономические преобразования в нашей стране и, полагаю, во многих странах, включая те государства, которые вы сегодня представляете. Наша Конституция утверждает верховенство права и равенство всех граждан перед законом», – заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что коррупция подрывает доверие граждан к государству и препятствует развитию страны.

«К коррупционному сообществу снисхождения проявлять не следует, поскольку это чревато тяжелейшими последствиями для будущего государства. Коррупция подрывает доверие народа к государству, препятствует качественному развитию страны, сводит на нет результаты проводимых реформ. Поэтому моя позиция остается неизменной: никто из признанных виновными не может и не должен избежать предусмотренной законом ответственности. Закон един для всех, это аксиома. Только так можно обеспечить необратимость реформ и преобразований, оправдать ожидания наших граждан», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент затронул и развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования, приведя в пример Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева.