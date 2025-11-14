  • 14 Ноября, 10:16

К матчу Казахстан – Бельгия в Астане запустят специальные шаттл-автобусы

Сегодня, 09:06
АВТОР
Фото: Акимат Астаны

15 ноября 2025 года на стадионе "Астана Арена" пройдет матч национальных сборных Казахстана и Бельгии, передает BAQ.KZ.

В преддверии крупного спортивного события акимат столицы организует специальные шаттл-автобусы для удобства болельщиков, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Спецмаршруты будут отправляться с пяти точек сбора:

  1. парковка мечети "Хазрет Султан";

  2. парковка "Столичный цирк";

  3. парковка "Бас мешіт";

  4. парковка Центрального парка;

  5. парковка спортивного комплекса "Казахстан".

Движение шаттлов начнется с 16:00.

В акимате призвали болельщиков пользоваться организованным транспортом, чтобы избежать пробок, сократить время ожидания и обеспечить безопасность перед началом матча.

