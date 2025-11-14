15 ноября 2025 года на стадионе "Астана Арена" пройдет матч национальных сборных Казахстана и Бельгии, передает BAQ.KZ.

В преддверии крупного спортивного события акимат столицы организует специальные шаттл-автобусы для удобства болельщиков, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Спецмаршруты будут отправляться с пяти точек сбора:

парковка мечети "Хазрет Султан"; парковка "Столичный цирк"; парковка "Бас мешіт"; парковка Центрального парка; парковка спортивного комплекса "Казахстан".

Движение шаттлов начнется с 16:00.

В акимате призвали болельщиков пользоваться организованным транспортом, чтобы избежать пробок, сократить время ожидания и обеспечить безопасность перед началом матча.