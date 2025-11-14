К матчу Казахстан – Бельгия в Астане запустят специальные шаттл-автобусы
Сегодня, 09:06
115Фото: Акимат Астаны
15 ноября 2025 года на стадионе "Астана Арена" пройдет матч национальных сборных Казахстана и Бельгии, передает BAQ.KZ.
В преддверии крупного спортивного события акимат столицы организует специальные шаттл-автобусы для удобства болельщиков, сообщает официальный сайт акимата Астаны.
Спецмаршруты будут отправляться с пяти точек сбора:
-
парковка мечети "Хазрет Султан";
-
парковка "Столичный цирк";
-
парковка "Бас мешіт";
-
парковка Центрального парка;
-
парковка спортивного комплекса "Казахстан".
Движение шаттлов начнется с 16:00.
В акимате призвали болельщиков пользоваться организованным транспортом, чтобы избежать пробок, сократить время ожидания и обеспечить безопасность перед началом матча.
