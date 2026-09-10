К отопительному сезону в Казахстане отремонтировали более 17 тыс. км электросетей

Казахстан завершил капитальный ремонт более 17 тыс. км линий электропередачи перед отопительным сезоном. На электростанциях полностью отремонтированы 50 единиц основного оборудования, еще 50 находятся в ремонте, передает BAQ.KZ.

На электростанциях завершены работы на четырех энергоблоках, 28 котлах и 18 турбинах. Ремонт продолжается на трех энергоблоках, 26 котлах и 21 турбине.

На тепловых сетях работы выполнены на 334 км из запланированных 377 км, или на 88,6%.

На электрических сетях весь запланированный объем ремонта линий электропередачи, более 17 тыс. км, завершен. Из 444 подстанций готовы 426, из 3 408 распределительных и трансформаторных пунктов отремонтированы 3 385.

По данным Минэнерго, необходимый состав основного станционного оборудования для начала отопительного сезона сформирован. Нормативный запас топлива накоплен, подготовка электрических и тепловых сетей завершается.

Ход работ рассмотрели на заседании Республиканского штаба при Комитете государственного энергетического надзора и контроля.

«Подготовка к отопительному сезону проводится в плановом режиме. Основные объемы ремонтных работ уже выполнены. Сейчас необходимо завершить оставшиеся мероприятия, обеспечить готовность оборудования и сетей, своевременно подать документы на получение паспортов готовности», - сказал председатель Комитета Ержан Ертаев.

На заседании отдельно рассмотрели объекты, находящиеся на особом контроле. По каждому определены задачи и сроки. Ответственным поручили в кратчайшие сроки закончить оставшиеся работы, поставить необходимые материалы и оборудование и мобилизовать персонал.

Региональным штабам поручили усилить контроль на завершающем этапе и подготовить объекты энергетической инфраструктуры к началу отопительного сезона.

В заседании участвовали представители акиматов, KEGOC, «Самрук-Энерго», ЦАЭК, «Қазақстан темір жолы», QazaqGaz Aimaq, «КазМунайГаз», «Каражыра», «Интергаз Центральная Азия», «Казахстанских коммунальных систем» и энергетических предприятий страны.