В регионах началась подготовка к новому сельскохозяйственному сезону. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, приоритет в структуре посевов будет отдан высокорентабельным и экспортно ориентированным культурам, в то время как площади под водоемкие культуры будут сокращаться.

Министр поручил акиматам заранее провести разъяснительную работу с хозяйствами и утвердить структуру посевов.

"С будущего года контроль за выполнением показателей по диверсификации посевов будет усилен. Региональные власти должны заблаговременно отработать планы и обеспечить подготовку к весенним работам", — сказал Сапаров.

Кроме того, уже начата подготовка 2,3 млн тонн семян, из которых 96% готовы к посеву. Также областями поручено проверить качество семян и своевременно заключить контракты на закуп 2,3 млн тонн минеральных удобрений.

По словам министра Айдарбека Сапарова, емкость хранения зерна в стране составляет 30,7 млн тонн, из которых 13,3 млн тонн - на лицензированных предприятиях и 17,4 млн тонн - у фермеров. На элеваторы уже поставлено 7,7 млн тонн нового урожая, что в два раза больше, чем год назад.