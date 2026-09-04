В Атырау состоялась презентация книги Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» («К справедливому обществу – честное слово»).

В мероприятии принял участие заместитель акима Атырауской области Дарын Шамуратов, который выступил модератором встречи. Также присутствовали представители интеллигенции, государственные служащие, историки, философы, литературоведы, профессорско-преподавательский состав и молодежь. В ходе встречи было обсуждено содержание сборника, а также отмечена взаимосвязь мыслей и идей, озвученных Главой государства в разные годы, с современными общественными процессами.

В сборник «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» вошли высказывания, содержащиеся в докладах, статьях, интервью и книгах Президента, начиная с первых лет независимости. В издании затронуты такие важные темы, как укрепление государственности, справедливость и верховенство закона, образование и наука, национальные ценности, историческое сознание, культура, язык и духовность, а также воспитание подрастающего поколения.

Председатель Атырауского областного совета ветеранов Мурат Утешов отметил, что особенность книги в том, что в ней прослеживается взаимосвязь мыслей Президента, высказанных им в разные годы. По его словам, важно и то, что в сборнике значительное внимание уделено молодежи. Ведь долгосрочное развитие страны зависит от образованного, трудолюбивого и ответственного молодого поколения.

Председатель Атырауского областного филиала Союза писателей Казахстана Алия Даулетбаева остановилась на высказываниях, посвященных культуре и национальным ценностям.

«Это - пособие по повышению качества человеческого капитала и оздоровлению общества. Глава государства уделяет особое внимание сохранению национального культурного кода. Язык, литература, история, традиции и культура, определяющие национальную идентичность, являются духовной опорой общества. Поэтому модернизация страны не должна отрываться от национальных ценностей. Только гражданин с высоким уровнем культуры, сформированным историческим сознанием и уважительным отношением к национальным ценностям способен внести вклад в качественное развитие общества», – сказала Алия Даулетбаева.

Она подчеркнула, что сохранение национального культурного кода – это не только прославление прошлого, но и его обновление в соответствии с требованиями времени и передача последующим поколениям. С этой точки зрения мысли о культуре, отраженные в книге, имеют важное значение для формирования национального сознания молодого поколения и популяризации духовных ценностей.

В ходе встречи своими мнениями по вопросам, поднятым в книге, также поделились депутат Атырауского областного маслихата, предприниматель и общественный активист Нурлан Кайрденов, а также председатель Атырауского областного филиала молодежного крыла «Жастар рухы» Абылай Курметулы.

В завершение мероприятия руководителям молодежных ресурсных центров области были вручены экземпляры сборника Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз».