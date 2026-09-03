От потерянного ребенка до забытых денег: полиция помогла людям в четырех регионах Казахстана

9-летний мальчик потерялся после уроков, путешественник остался без денег, а туристка уехала из Астаны без сумки. За один день полиция в нескольких регионах Казахстана помогла людям, оказавшимся в ситуациях, где промедление могло серьезно осложнить дело, передает BAQ.KZ.

Самая тревожная история произошла в Аягозе. Вечером мать сообщила, что ее 9-летний сын не вернулся домой после занятий. Выяснилось, что после школы мальчик играл с друзьями, а затем потерял дорогу.

Уже темнело. Полицейские начали проверять улицы и возможный маршрут ребенка, подключили камеры Центра оперативного управления. Через 30 минут мальчика нашли на одной из улиц города. Он не пострадал и вскоре вернулся к матери.

polisia.kz

В Семее помощь понадобилась 36-летнему Равшану Тохтиеву, который ехал из Москвы в Алматы. Во время остановки он потерял картхолдер с банковскими картами, 80 тысячами рублей и 6 тысячами тенге.

Полицейские выяснили, что картхолдер подобрал мужчина и затем уехал. Его нашли спустя несколько часов. Деньги и карты вернулись к владельцу, и тот смог продолжить дорогу в Алматы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Абай Облысының Полиция Департаменті (@abai_department_police)

Необычный случай произошел и в Кызылорде. Патрульные встретили граждан Китая, которые направлялись через Казахстан в Португалию. После долгой дороги путешественники сильно устали и попросили о помощи. Полицейские помогли им найти гостиницу и разместиться на отдых.

Поездка жительницы Актау в столицу едва не закончилась потерей документов, денег и ценных вещей.

Около 10:00 женщина находилась возле монумента «Бәйтерек» и потеряла сумку. Пропажу она заметила позднее, когда уже покинула Астану и направлялась в другой город.

Вернуться и самостоятельно искать вещи было сложно, поэтому туристка обратилась на «102».

К поискам подключилась туристическая полиция Астаны. Сотрудники установили, где находится сумка, и организовали ее возвращение хозяйке.

Женщина позднее записала видеообращение с благодарностью полицейским.