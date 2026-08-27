«К справедливому обществу — искреннее слово»: в Алматы представили новую книгу Президента

В Алматы состоялся круглый стол, посвященный обсуждению новой книги Президента Касым-Жомарта Токаева «Әділетті қоғамға шыншыл сөз». В мероприятии приняли участие известные представители науки и литературы, а также государственные служащие, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе встречи, модератором которой выступил заместитель акима Алматы Абзал Нукенов, были обсуждены особая ценность труда Главы государства и его значение для системы государственного управления.

Открывая мероприятие, Абзал Нукенов отметил, что богатый опыт Главы государства во внутренней и внешней политике придает особый вес каждому тезису, изложенному в книге.

«Считаю, что мы не должны оставлять эти слова лишь в виде текста на страницах книги. Важно применять их на практике в различных сферах. Эти идеи могут служить ориентиром для людей всех возрастов, особенно для нашей молодежи и специалистов. Также следует отметить высокую практическую значимость этого труда и особую ценность его применения в реальной деятельности», – сказал заместитель акима города.

По его словам, книга не только дает ответы на актуальные вопросы, возникающие в сфере государственного управления, но и позволяет глубже понять логику государственных реформ и исторический путь развития страны.

В ходе круглого стола выступил известный государственный и общественный деятель, член Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин. Он остановился на судьбоносных этапах формирования взглядов Главы государства на судьбу народа и политическое развитие страны.

«Из книги можно увидеть, как будущий лидер страны через наставничество и события прошлых лет сформировал в себе строгие принципы и впитал исторический опыт. Этот процесс берет начало еще с периода его работы в Китае», – отметил он.

Своим мнением также поделился президент ПЕН-клуба Казахстана Бигельды Габдуллин. По его словам, есть все основания назвать эту книгу интеллектуальной летописью современного Казахстана.

«На мой взгляд, эту книгу вполне можно назвать интеллектуальной летописью современного Казахстана. Почему? Потому что здесь представлены не просто высказывания одного человека, сделанные в разные годы. В книге отражено, как формировались и менялись его взгляды на государство, общество, народ, историю, язык, законодательство, экономику, образование, молодежь и будущее страны. В этом и заключается ценность книги. Вместе с тем, читая ее, можно заметить, что определенные ключевые идеи с течением лет не исчезали, а, напротив, становились глубже», – сказал Габдуллин.

Напомним, 5 августа вышел масштабный сборник, в который вошли выступления, доклады и размышления Главы государства, начиная с 1994 года и по настоящее время. Издание состоит из 21 раздела и охватывает такие ключевые темы, как государственное управление, верховенство закона, цифровизация, молодежная политика, экология и инициатива «Таза Қазақстан».