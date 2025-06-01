На территории природного резервата "Акжайык" в Атырауской области продолжается тушение крупного пожара. Для борьбы с огнём задействованы авиация и свыше сотни спасателей, передает BAQ.KZ.

По последним данным МЧС, возгорание камышовой растительности было зафиксировано на территории государственного природного резервата "Акжайык". По предварительным данным, площадь активного горения составляет около 30 гектаров. Всего огнём было охвачено до 280 гектаров, из которых 250 уже удалось потушить.

Фото: t.me/atyrauakimat

Для тушения привлечены силы МЧС, местных исполнительных органов и сотрудников самого заповедника. В общей сложности задействовано 110 человек личного состава, 26 единиц техники, а также вертолет АО "Казавиаспас", который уже выполнил 10 сбросов воды — всего 30 тонн.

Фото: t.me/qr_tjm

Тушение осложняется болотистой местностью и густыми зарослями камыша. На месте работает оперативный штаб, руководство ДЧС находится на месте. По данным ведомства, угрозы населённым пунктам нет, ситуация находится под контролем.