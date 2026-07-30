К выборам в Курултай готовы до 76% казахстанцев — директор КИСИ

В Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) состоялась очередная экспертная встреча, посвященная первым выборам в Курултай после вступления в силу новой Конституции. Участники обсудили ход избирательной кампании, роль медиа, использование искусственного интеллекта и противодействие распространению ложной информации, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как отметил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жандос Шаймарданов, за первую неделю агитационной кампании к выборам в Курултай, которые состоятся 23 августа, заметно возросла активность как политических партий, так и экспертного сообщества.

«Вчера мы все посмотрели первые телевизионные дебаты на национальном телеканале. Это демонстрация открытости, прозрачности и конкурентной борьбы за места в Курултае. Наша задача – не поддерживать какую-либо политическую партию, а экспертно наблюдать за избирательным процессом и проводить его анализ», – сказал Жандос Шаймарданов.

По его словам, одной из ключевых тем экспертной встречи стало освещение избирательной кампании в средствах массовой информации и использование возможностей искусственного интеллекта. Кроме того, специалисты анализируют активность политических партий в цифровом пространстве и социальных сетях.

Директор КИСИ также сообщил, что во время первых телевизионных дебатов в онлайн-голосовании приняли участие около 20 тысяч зрителей. При этом они оценивали не политические партии, а выступления участников дебатов.

Отдельное внимание на встрече уделили результатам социологических исследований, посвященных электоральной активности. По словам Жандоса Шаймарданова, сразу несколько исследовательских организаций фиксируют высокий уровень готовности граждан принять участие в голосовании.

«По данным различных социологических исследований, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, от 70 до 76 процентов граждан заявили, что готовы прийти на избирательные участки и проголосовать», – отметил он.

По мнению директора института, такие показатели во многом связаны с переходом к пропорциональной избирательной системе.

«При такой системе возрастает как ответственность, так и активность политических партий. Они стремятся охватить более широкую аудиторию и вовлечь больше граждан в общественно-политические процессы», – подчеркнул Жандос Шаймарданов.

Глава КИСИ также положительно оценил новый формат телевизионных дебатов. По его словам, внимание зрителей привлекло не только содержание дискуссии, но и уровень организации, а также современное визуальное оформление эфира.

Особое место в ходе экспертной встречи заняла тема применения искусственного интеллекта в период избирательной кампании. Для обсуждения были приглашены вице-министр Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, а также руководитель Центра по противодействию дезинформации при Службе центральных коммуникаций.

Жандос Шаймарданов напомнил, что вступивший в силу в июле Цифровой кодекс создал новые возможности для использования искусственного интеллекта, одновременно установив обязательные требования.

«Одно из них – обязательная маркировка контента, созданного с использованием искусственного интеллекта. Это требование особенно важно соблюдать во время предвыборной агитации. Чтобы не допустить недобросовестного влияния на выбор граждан, материалы, подготовленные с применением искусственного интеллекта, должны быть соответствующим образом обозначены», – заключил директор КИСИ.

Читай также: