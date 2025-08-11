В Акмолинской области прошёл пресс-тур с участием республиканских СМИ, организованный Министерством сельского хозяйства и акиматом региона. Журналисты побывали на передовых сельхозпредприятиях, где познакомились с современными агротехнологиями, ходом подготовки к уборочной кампании и узнали, как государственная поддержка помогает сельчанам развивать производство, передает BAQ.KZ.

ТОО "Викторовское" в Зерендинском районе обрабатывает 23,6 тыс. га земель, включая 17,8 тыс. га пашни и 6,8 тыс. га пастбищ. В структуре посевов — пшеница, ячмень, овес, бобовые, лен, рапс и кормовые травы. Имеются современный парк техники, зерносушилка, механизированный ток и даже собственная пекарня. В сезон здесь работают до 200 человек.

Предприятие активно использует меры господдержки, получает льготное топливо и технику, что обеспечивает стабильные урожаи.

Директор хозяйства Виталий Гончаров рассказал, что в этом году впервые была высажена сахарная свекла на богаре.

"Мы новички в этом деле, но надеемся получить не менее 30 тонн с га. Это хороший результат. Мы уже провели четыре обработки против болезней и вредителей. Для сравнения, по пшенице обычно делаем две. Проект пилотный, но перспективы большие, особенно если рядом появится перерабатывающий завод", — отметил он.

Следующим объектом пресс-мероприятия стало ТОО "Журавлевка-1". Это одно из крупнейших хозяйств региона, которое на 122,8 тыс. га земель выращивает зерновые, масличные, бобовые, картофель и овощи. Также в ТОО развивают животноводство, в том числе племенное казахскую белоголовую породу.

Руководитель предприятия Куантай Султанов отметил, что благодаря государственной поддержке хозяйство смогло на 90% обновить машинно-тракторный парк.

"У нас 64 новых комбайна. По программе "Кен Дала" получили более 6 млрд тенге, закупили удобрения, ГСМ и технику. Это напрямую повлияло на рост урожайности: планируем получить по 23 центнера с гектара, в прошлом году было 18. Сейчас у нас работает более 530 человек. На текущей неделе начнём уборку", — рассказал он.

По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства Акмолинской области Рената Касенова уборочная площадь в регионе составит 5,3 млн га, что на 128 тыс. га больше, чем в 2024-м. Зерновые и зернобобовые занимают 4,7 млн га, масличные — 495,4 тыс. га, картофель — 8,7 тыс. га, овощи — 1,4 тыс. га.

"Благоприятная погода и своевременные агротехнические мероприятия обеспечили хорошее состояние 80% посевных площадей. Завершена химическая прополка на 4,2 млн га, внесено 273 тыс. тонн минеральных удобрений.

Всё это стало возможным благодаря программам льготного кредитования весенне-полевых работ. В текущем году поддержку получили 905 фермеров на сумму более 116 млрд тенге", — отметил он.

Заместитель директора департамента стратегии МСХ РК Арайлым Алимбекова добавила, что на льготное кредитование аграриев в текущем году выделено около 700 млрд тенге, что в 10 раз больше, чем десять лет назад. На льготный лизинг — 250 млрд тенге. Эти меры позволяют хозяйствам своевременно проводить полевые работы и внедрять современные технологии.

Отметим, что общая уборочная площадь сельхозкультур в Казахстане в этом году составляет 23,6 млн га, из них 16 млн га — зерновые и зернобобовые. На начало августа в стране убрано 880 тыс. га, намолочено 1,2 млн тонн зерна. Массовая уборка в северных регионах начнётся в середине августа.

Руководитель управления департамента земледелия МСХ РК Бахыт Ильясов сообщил журналистам, что к жатве подготовлено 38 тыс. комбайнов, 138 тыс. тракторов и 50 тыс. жаток.