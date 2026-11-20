В Акмолинской области завершили подготовку дорожной техники к зимнему сезону. Для борьбы со снегом и гололедом заготовлены противогололедные материалы, а специальные машины готовы выйти на трассы при ухудшении погоды. Как дорожные службы обеспечивают безопасность движения и с какими трудностями сталкиваются зимой, выяснял BAQ.KZ.

Техника готова к зимнему сезону

Одним из участков, требующих особого внимания дорожников- автодорога Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка. За её содержание отвечает дорожно-эксплуатационный участок №94 (ДЭУ-94).

По словам начальника ДЭУ-94 Ерлана Елемесова, подготовка к зимнему периоду полностью завершена.

– На сегодняшний день готовность к зимнему сезону составляет 100%. Всего у нас 26 единиц техники, из которых 19 предназначены для зимнего содержания дорог. Вся техника находится в исправном состоянии. Противогололедные материалы и реагенты также заготовлены, – рассказал Ерлан Елемесов.

Особое внимание специалисты уделяют участкам, где зимой возникают снежные заносы. Одним из наиболее сложных считается отрезок трассы с 63-го по 80-й километр.

– Наш участок считается одним из сложных. С 63-го по 80-й километр дорогу часто заносит снегом. Зимой бывают ситуации, когда совместно с сотрудниками полиции приходится временно ограничивать движение, поскольку техника не успевает очищать проезжую часть, – пояснил начальник ДЭУ.

Как готовят дорожную технику

Подготовка машин к зимнему сезону начинается ещё летом. Специалисты проверяют техническое состояние оборудования, которое будет использоваться для очистки дорог от снега и обработки покрытия противогололедными материалами.

Механик ДЭУ-94 Хайрхан Дюсенбаев рассказал, что особое внимание уделяется комбинированным дорожным машинам (КДМ).

– В мои обязанности входит подготовка комбинированных дорожных машин к зимнему периоду. В первую очередь проверяем состояние техники, в том числе передние отвалы, которые устанавливаются на КамАЗы для очистки проезжей части от снега, – рассказал механик.

Помимо снегоуборочного оборудования, машины оснащены специальными устройствами для распределения противогололедных материалов.

– В кузове находится пескоразбрасыватель. Во время гололеда с его помощью распределяется пескосоляная смесь, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта, – объяснил Хайрхан Дюсенбаев.

По его словам, с 2022 года дорожный участок постепенно обновляет автопарк. За это время поступили новые КамАЗы, грузовики HOWO и автогрейдеры.

– С 2022 года техника обновилась примерно на 90%. Новые машины надёжнее, а водителям стало комфортнее работать. В кабинах тепло, оборудование удобное в эксплуатации, – отметил специалист.

Зимой рабочий день может длиться до 12 часов

С наступлением снегопадов нагрузка на дорожную службу значительно увеличивается. Если летом специалисты работают преимущественно по установленному графику, то зимой продолжительность смен зависит от погодных условий.

Машинист комбинированной дорожной машины Куаныш Сергалеев работает в дорожной отрасли более десяти лет.

За это время, по его словам, условия труда заметно изменились благодаря обновлению техники.

– Летом рабочий день начинается в восемь утра и заканчивается в пять вечера. Зимой всё зависит от погоды. Бывает, что работаем и по 12 часов, – рассказал Куаныш Сергалеев.

Машинист вспоминает, что раньше дорожникам приходилось работать на старых и несовременнных машинах. Теперь на трассах рааботает другая техника.

– Когда я только пришёл, техника была старая. Последние четыре-пять лет её ежегодно обновляют. Сейчас работать стало легче, машины комфортабельные и удобные, – поделился он.